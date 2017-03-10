"كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في ميامي

وسيتواجه الفريقان على ملعب "هارد روك ستاديوم" الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، والعائد لفريق ميامي دولفنز لكرة القدم الأميركية.

وتندرج المباراة ضمن كأس الأبطال الدولية التي تقام سنوياً بمشاركة أندية من أوروبا ومختلف أنحاء العالم. وستكون المباراة اللقاء الأول بين الناديين الإسبانيين في شمال القارة الأميركية، بحسب المنظمين.

وقال الملياردير ستيفن روس مالك دولفنز الذي تمول شركته البطولة "أنا متشوق لإعادة كأس الأبطال الدولية مجددا ًإلى ميامي"، مضيفاً "فرصة عرض اثنين من أعرق الأندية في تاريخ الرياضة هي سبب انشائنا هذه البطولة".