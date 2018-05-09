

واصل يوفنتوس هيمنته المحلية بإحرازه لقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه (رقم قياسي)، وذلك بفوزه الكبير على غريمه ميلان 4-صفر الأربعاء في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الأولمبي في روما.

ويدين يوفنتوس بتتويجه الأول لهذا الموسم والذي قد يليه الثاني في حال تعادله في نهاية الأسبوع أو تعثر نابولي في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري، إلى المدافع المغربي مهدي بنعطية الذي سجل ثنائية في مباراة حسمها فريق "السيدة العجوز" في غضون أقل من 10 دقائق بعد خطأين قاتلين لحارس ميلان.

وبعد شوط أول أقل من عادي بالنسبة ليوفنتوس الذي اضطر حارسه وقائده جانلويجي بوفون إلى التدخل في أكثر من مناسبة لإنقاذ الموقف، انقلبت الأمور لصالح رجال المدرب ماسيميليانو أليغري بين الدقيقتين 56 و61.

وافتتح بنعطية التسجيل بكرة رأسية (56)، ثم ارتكب الحارس جانلويجي دوناروما خطأه الأول وسمح للبرازيلي دوغلاس كوستا في إضافة الثاني (61)، وسرعان ما أخطأ مجددا وأهدى المدافع المغربي هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث (64).

وكأن ما تسبب به دوناروما لم يكن كافيا بالنسبة لفريق المدرب جينارو غاتوزو، حتى يساهم أيضا المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش بتعميق جراح فريقه من خلال إهداء يوفنتوس هدف رابع بتحويله كرة قادمة من ركلة ركنية في شباك حارسه (76).

وعزّز يوفنتوس بلقبه الثالث عشر من أصل 18 مباراة نهائية رقمه القياسي بفارق 4 ألقاب عن روما الثاني الذي يستضيف فريق أليغري الأحد في مباراة التتويج السابع تواليا ليوفنتوس في الدوري، فيما لا يزال ميلان يبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2003 والأول بالمجمل على كافة الأصعدة منذ إحرازه الدوري عام 2011.

وسيكون على ميلان حسم تأهله إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عبر الدوري حيث يحتل حاليا المركز السادس المؤهل إلى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا الثامن.

أرقام من نهائي كأس إيطاليا

*اللقب هو الثالث عشر في تاريخ يوفنتوس وهو رقم قياسي

*أحرز يوفنتوس لقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي أيضاً

*(4-0) هي النتيجة الأكبر ليوفنتوس في سجل نهائيات كأس إيطاليا

*فاز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا دون أن يدخل مرماه أي هدف

*فوز اليوم هو الأعرض ليوفنتوس على ميلان في كل المسابقات منذ عام 1997 (6-1 في الدوري الإيطالي)



وفيما يلي بعض الصور من النهائي :