كأس ايطاليا: يوفنتوس لتأكيد أفضليته على نابولي ودربي روما مشتعل

ويلتقي قطبا العاصمة لاتسيو وروما في دربي ناري بعد غدٍ الأربعاء على الملعب الأولمبي في روما في مباراة نصف النهائي الثانية.

على ملعب "يوفنتوس" في تورينو، سيحاول فريق "السيدة العجوز" الذي توج باللقب على حساب ميلان ولاتسيو في الموسمين الأخيرين، تأكيد سيطرته على المسابقة وتفوقه الكبير هذا الموسم.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة نحو لقب جديد في الدوري حيث يتصدر بفارق 7 نقاط أمام روما، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي.

وأكّد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أهمية مباراة الثلاثاء بالنسبة إلى الفريقين "خصوصاً لنا لأننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا"، مضيفاً "نابولي فريق قوي ولن يكون خصماً سهلاً، ولكن نحن مطالبون بتحقيق الفوز لتأمين تأهلنا إلى المباراة النهائية".

وغالباً ما ترتدي المواجهة بين يوفنتوس ونابولي نكهة مميزة خصوصاً بعد تطور مستوى الأخير في الأعوام الأخيرة ومنافسته بجدية على اللقب، وهما سيلتقيان للمرة الثانية هذا الموسم على هذا الملعب بعد أولى في الدوري في 29 تشرين الأول/أكتوبر حسمها يوفنتوس 2-1.

وسجل أحد الهدفين مهاجم نابولي السابق الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي ستكون الأنظار شاخصة نحوه مجدداً بعدما أدى دوراً اساسياً في تطور مستوى نابولي.

لكن هيغواين لن يكون الخطر الوحيد أمام دفاع نابولي، ففريق "السيدة العجوز" يملك من الأسلحة ما يكفي لفك تكتل أي خط دفاع بينها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني باولو ديبالا.

في المقابل، يدخل نابولي المباراة بمعنويات مهزوزة عقب خسارته المفاجئة على أرضه أمام أتالانتا صفر-2 في الدوري السبت، وسيحاول انتزاع فوز يرفع معنوياته قبل مباراتين مصيريتين أمام مضيفه روما السبت المقبل في الدوري وضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (11) مقابل 5 ألقاب لنابولي.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، سيحاول لاتسيو فك عقدة جاره الذي لم يفز عليه في المباريات السبع الأخيرة بينهما، وخسر أمامه 5 مرات بينها المباريات الأربع الأخيرة.

ويعود الفوز الأخير للاتسيو على روما إلى نهائي المسابقة في 26 أيار/مايو 2013 عندما ظفر باللقب السادس والأخير له فيها.

وتكتسي المسابقة أهمية كبيرة بالنسبة إلى لاتسيو لأنها قد تكون طريقه الوحيد نحو المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية التي يواجهها على المركز المؤهلة إلى المسابقة.

في المقابل، يطمح روما للقبه العاشر في الكأس والأول منذ 2008.