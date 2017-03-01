كأس إيطاليا: لاتسيو ينهي عقدة روما

وهذا أول فوز للاتسيو على روما في سبع مباريات، إذ يعود فوزه الأخير قبل مباراة الأربعاء، إلى نهائي المسابقة في 26 ايار/مايو 2013 عندما ظفر باللقب السادس والأخير له فيها.

سجل للاتسيو لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد تمريرة من البرازيلي فيليبي اندرسون (29) وتشيرو ايموبيلي بعد مجهود من السنغالي كيتا بالدي (78).

وحاول روما الرد بعد الهدف الافتتاحي، إلا أن كرة البوسني إدين دجيكو لامست العارضة، فيما صد القائم كرة المصري محمد صلاح في الشوط الثاني.

وتكتسي المسابقة أهمية كبيرة بالنسبة إلى لاتسيو لأنها قد تكون طريقه الوحيد نحو المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية التي يواجهها على المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذا المراكز المؤهلة إلى يوروبا ليغ من اتالانتا وقطبي ميلانو (ميلان وإنتر).

ويلتقي الفريقان إياباً في الخامس من نيسان/ابريل المقبل.

وكان يوفنتوس حامل اللقب في النسختين الأخيرتين اصبح على مشارف المباراة النهائية بفوزه الثلاثاء على ضيفه نابولي 3-1.