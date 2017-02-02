كوبر يريد فك النحس الذي يلازمه في النهائي

وتأهلت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب الافريقية (سبعة ألقاب) إلى النهائي المقرر في العاصمة الغابونية ليبرفيل، بفوزها الأربعاء بركلات الترجيح على بوركينا فاسو 4-3 (1-1)، بفضل حارسها المخضرم عصام الحضري (44 عاماً) الذي صد ركلتين.

وتلتقي مصر التي غابت عن البطولة القارية منذ احراز لقبها الأخير عام 2010، في النهائي، الفائز من المباراة نصف النهائية الثانية التي تقام مساء الخميس بين غانا والكاميرون.

وقال كوبر بعد تأهل مصر مساء الاربعاء: "آمل في أن يعطوني النهائي يوما ما. لست محظوظاً في المباريات النهائية".

أضاف المدرب المحنك البالغ 61 عاماً، "يجب أن نكون متفائلين".

وكان كوبر قاد نادي فالنسيا الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين توالياً في 2000 و2001، وخسر في الأولى أمام ريال مدريد (صفر-3)، وفي الثانية أمام بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح.

وسبق لكوبر أيضاً أن خسر نهائي كأس إسبانيا عام 1998 مدربا ًلمايوركا ضد برشلونة بركلات الترجيح، وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1999 بسقوط مايوركا أمام لاتسيو الإيطالي 1-2.

وعن نهائي البطولة القارية قال كوبر: "إنه النهائي الكبير بالنسبة إلي. لدي مجموعة من اللاعبين الرائعين. أريد أن أشكرهم وأهنأهم على الجهود الكبيرة التي يقدمونها. نأمل في رفع الكأس".

وغابت مصر عن البطولة في نسخها الثلاث الاخيرة بين 2012 و2015، علماً أنها أحرزت ثلاثة القاب توالياً بين 2006 و2010.