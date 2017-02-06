كأس أمم أفريقيا 2017: لائحة الشرف الأخيرة

كما نال لاعب جمهورية الكونغو الديموقراطية جونيور كابانانغا لقب الهداف، بتسجيله ثلاثة أهداف.

أما المنتخب المصري، فحاز جائزة اللعب النظيف.

وتفوق الحارس الكاميروني الشاب فابريس اوندوا (21 عاماً) على المخضرم المصري عصام الحضري (44 عاما)ً أكبر لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، باختياره الحارس الأساسي في التشكيلة المثالية.



المنتخب المثالي:

للمرمى: فابريس اوندوا (الكاميرون)

للدفاع: كارا مبودجي (السنغال) وأحمد حجازي (مصر) ومايكل نغادو (الكاميرون)

للوسط: شاركا كابوريه وبرتران تراوريه (بوركينا فاسو) وداميال امارتي وكريستيان اتسو (غانا) ومحمد صلاح (مصر)

للهجوم: كريستيان باسوغوغ (الكاميرون) وجونيور كابانانغا (الكونغو الديموقراطية)

الاحتياط:

عصام الحضري (مصر)- شيخو كايوتيه (السنغال) وبريجوس ناكولما واريستيد بانسيه (بوركينا فاسو) وبنجامان موكاندجو (الكاميرون) وزيزينيو (غينيا بيساو) ومبارك بوصوفة (المغرب).

المنظمون يدافعون

من جهتهم دافع منظموالكان عن كلفة تنظيم البطولة القارية، مؤكدين أنها كانت أقل من المتوقع، وعن نسبة الاقبال الجماهيري على الملاعب.

وفي مؤتمر صحافي الاثنين في ليبرفيل، قال عضو اللجنة المنظمة كريستيان كرانغال أن البطولة التي انطلقت في 14 كانون الثاني/يناير، كلفت أقل من المتوقع ومما ورد في تقارير صحافية محلية.

وقال "الكلفة التي تتحدث عنها الصحافة هي 463 مليار فرنك افريقي (زهاء 750 مليون دولار)"، وهو رقم اوردته صحف مقربة من جان بينغ، الخصم السياسي الابرز للرئيس الغابوني علي بونغو.

اضاف "نحن بعيدون جدا عن هذا الرقم. الموازنة المعدلة في تموز/يوليو 2015 كانت 303 مليارات فرنك افريقي. والآن نعرف أن الكلفة بلغت 192 مليار فرنك"، اي ما يوازي 311 مليون دولار.

كما دافعت اللجنة المنظمة عن عدد المشجعين في المدرجات، وذلك رداً على انتقادات أن هذا الرقم كان أقل من البطولات السابقة.

وقال كرانغال "بلغ عدد البطاقات المتوافرة للبطولة 535 ألف بطاقة. الحضور الاجمالي راوح ما بين 330 و350 ألفاً"، مضيفاً "نقدر بأن زهاء 66 بالمئة من المقاعد ملئت قبل النهائي".



وأشار إلى أن المدرجات "كانت ممتلئة بشكل كامل" في النهائي، موضحاً أن المشجعين غالباً ما يملأون زهاء 40 بالمئة من مدرجات الملاعب في كأس الأمم الأفريقية، لا أكثر.

وكانت مباراة تونس وزيمبابوي في الدور الأول الأقل استقطاباً للمشجعين، إذ حضرها زهاء 1800 شخص في ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية الذي استضاف مباراتي الافتتاح والنهائية.

ويتسع هذا الملعب لزهاء 40 ألف متفرج.

