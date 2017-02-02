عصام الحضري رجل مباراة مصر وبوركينا فاسو

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 المقامة حاليًا بالغابون عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم وقائده كأفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة.

وتأهل المنتخب المصري أمس الأربعاء لنهائي البطولة بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4 -3 بعد أن انتهت المباراة وشوطاها الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف.

وتصدى الحارس لركلتي جزاء ليقود المنتخب المصري للتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من غانا والكاميرون المقرر لها مساء اليوم الخميس.