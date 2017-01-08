الغابون 2017 - منتخب الكاميرون

إعداد - باسم السلمي

تاريخ الانضمام للفيفا: 1962

تاريخ الانضمام للكاف: 1963

المدرب

يشرف على تدريب منتخب الكاميرون، المدرب البلجيكي هوغو بروس (64 عاماً)، الذي دخل غمار عامه "التدريبي" التاسع والعشرين، حيث يمتلك تجربة ثرية قادته إلى أندية بلجيكية عديدة وتجارب في الدوري التركي واليوناني، إضافة إلى مغامرتين في الدوري الجزائري مع ناديي شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

عُيّن بروس في شباط/فبراير عام 2016 خلفاً للمدرب المحلي ألكسندر بيلينغا الذي عوّض بدوره وبشكل مؤقت المدرب الألماني فولكر فينكه الذي قاد الكاميرون إلى مونديال البرازيل 2014 والتي غادرته من الدور الأول، قبل أن تتم إقالته.

أفضل النتائج

يمتلك المنتخب الكاميروني تاريخاً مشرفاً في الـ"كان"، حيث حصد اللقب الأفريقي في 4 مناسبات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002، وحلّ وصيفاً في مناسبتين عامي 1986 و2008 ونال المركز الثالث عام 1972 والمركز الرابع في 1992.

المشاركات في الكان

دوّنت الكاميرون حضورها في 17 نسخة قارية، خاضت خلالها 74 مباراة، حيث فازت في 37 منها وتعادلت في 22 وخسرت 15 مواجهة، وسجّل هجومها 112 هدفاً في حين قبلت شباكها 70 هدفاً.

جدول المباريات

يدشّن الكاميرونيون البطولة بملاقاة بوركينافاسو في 14 كانون الثاني/يناير، ومن ثم يواجهون غينيا بيساو في 18 يناير، قبل أن يختتموا الدور الأول بصدام مرتقب أمام الغابون صاحبة الضيافة في 22 يناير.

المواجهات المباشرة

الكاميرون – بوركينا فاسو

4 المباريات 3 فوز 0 خسارة 1 تعادل

الكاميرون – غينيا بيساو

2 المباريات 2 فوز 0 خسارة 0 تعادل

الكاميرون - الغابون

19 المباريات 8 فوز 3 خسارة 8 تعادل

نجوم المنتخب

فنسان أبوبكر

يعدّ فنسان أبو بكر (24 عاماً) مهاجم بشيكتاش التركي، ونجم بورتو البرتغالي سابقاً، أحد أبرز نجوم منتخب "الأسود غير المروضة"، وهو قناص متمرس وسيكون ركيزة أساسية في الخط الأمامي الكاميروني، وكيف لا يكون كذلك وهو صاحب 14 هدفاً دولياً في 29 مباراة.

نيكولا نكولو

لا يقلّ نيكولا نكولو (26 عاماً) صمام دفاع أولمبيك ليون الفرنسي حالياً والذي خاض سابقاً تجارب سابقة مهمة مع موناكو وأولمبيك مرسيليا، قيمة عن أبو بكر من حيث أهميته للمنتخب، فإن كان الأخير يصنع ربيع الهجوم فإنّ نكولو هو الضمانة الدفاعية الثابتة في خط ظهر الأسود.