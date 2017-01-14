الغابون 2017: غينيا بيساو تخطف تعادلاً ثميناً من الغابون

وسجل بيار ايميريك أوباميانغ (52) هدف الغابون وجواري سواريش (90) هدف غينيا بيساو.

وعلى ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، خيم الحذر والتخوف على الجانين وطالت فترة جس النبض التي تخللتها بعض المحاولات الخجولة، سيما من جانب أصحاب الضيافة.

ومع مرور الوقت تحررت نسبياً الأقدام الغابونية من هاجس المواجهة الافتتاحية وحاول بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم دورتموند الألماني لكرة القدم وابراهيم ندونغ لاعب سندرلاند الانكليزي وماريو ليمينا لاعب يوفنتوس الايطالي تهديد مرمى غينيا بيساو المشاركة للمرة الأولى في النهائيات الأفريقية.

وشهدت الدقيقة العشرون أول هجمة خطرة لمنتخب الفهود عندما سدد مالك إيفونا لاعب الأهلي المصري سابقاً و تيانجين تيدا الصيني حالياً كرة قوية من داخل منطقة عمليات غينيا بيساو لكنها جانبت المرمى.

وتواصل انعدام الحلول للغابون ومدربه الاسباني خوسيه كماتشو سيما مع انكماش الدفاع الغيني الذي نجح في غلق جميع المنافذ المؤدية لمرماه.

في المقابل، حاول هجوم غينيا بيساو مباغتة الدفاع الغابوني من خلال المرتدات أو التصويبات من مسافات بعيدة مثلما فعل خوسيه منديز لويس (زيزينيو) الا أن كرته ذهبت بعيدة (37).

وسجّلت الغابون حضورها في النهائيات القارية 6 مرات، وكانت أفضل مشاركة لها هي بلوغها محطة الدور ربع النهائي في مناسبتين، عامي 1996 بجنوب أفريقيا و2012 عندما استضاف البطولة مشاركة مع غينيا الاستوائية.

شوط ثاني متقلب

استهلت كتيبة المدرب كماتشو الشوط الثاني برغبة كبيرة في النيل من شباك غينيا بيساو، وتعددت المحاولات الجريئة قل أن تحمل الدقيقة 52 الخبر السار للغابونيين بعدما نجح القائد أوباميانغ من تحويل كرة جميلة من زميله دينيس بوانغا لداخل مرمى الحارس الغيني معلناً عن الهدف الأول لمنتخب الفهود.

لاعبو غينيا بيساو لم يقفوا مكتوفي الأيدي وحاولوا الرد على هدف السبق بمحاولات لم تخلو من الجرأة سيما تلك التي أتيحت للاعب ناني لكن كرته الرأسية استقرت بين يدي الحارس أوفونو إيبانغ، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها حدثت المفاجأة عندما استطاع جواري سواريش خطف هدف التعادل لغينيا بيساو في الوقت القاتل بعد تمريرة من زميله زيزينيو.

وبهذا الهدف، دخل سواريش تاريخ منتخب غينيا بيساو بما أنه بات أول لاعب يسجل للمنتخب في أول مشاركة له بالنهائيات الأفريقية.

يذكر أن مواجهة السبت هي الأولى بين المنتخبين اللذين لم يسبق لهما أن التقيا لا ودياً ولا ضمن البطولة القارية.