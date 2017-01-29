الغابون 2017: عبد النور .. لماذا لم تفعلها!؟

باسم السالمي

حتماً لن ننجرّ في سياق أولئك الذين استغلّوا ظرف سقوط المنتخب التونسي من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا أمام بوركينا فاسو (0-2)، ليشرّعوا لأنفسهم تشريح "جسد التشكيلة القرطاجية" على حسب أهوائهم الشخصية وخلفياتهم الفسيفسائية المرجع، كما لن نضغط على مكان الجرح الغائر الذي بدا بارزاً للعيان في نسخة الكان الغابوني، بالعودة إلى اجترار وهن الدفاع، نظراً لكون ما تحقق في خانة الإيجابي هو أكثر بكثير مما كتب في خانة السلبي.

عقب 4 مواجهات في الكان، حزم المنتخب التونسي حقائبه عائداً إلى أرض الوطن وكما جرت العادة، خلّف وراءه حزمة من الأسئلة، تمحور جلّها حول الخط الخلفي وما يكابده من صعوبات أمام كل منافس واجهه، ولذلك في الواقع ما يبرّره.

ما أردنا الإشارة إليه، هو أنّ مسؤولية الإخفاق تبقى جماعية كما الحال عند تحقق النجاح، وعطفاً على ذلك لا يمكن اليوم أن نختزل الخروج من الباب الضيّق للكان لا سيما بعد ما شاهدناه في الدور الأول، في أسماء أفراد أياً كان مردودهم، لأنّ في ذلك ضرب لقيمة المجموعة ولحمتها، كما يبقى تعليق شمّاعة الخروج على أحدهم والتضحية به ككبش فداء أمر بعيد عن الإنصاف والأخلاق عموماً.

أيمن عبد النور.. كان أكثر الأسماء تداولاً على ألسنة التونسيين طيلة فترة البطولة الأفريقية، ومع الأسف لم يكن من باب الإطراء، فمحترف فالنسيا قدّم أداءً شاحباً للغاية فقد معه الكثير من البريق، ولن نفتح باب النقد في هذا المجال، ولكن في نفس السياق، استحضرنا سؤالاً يخصّ عبد النور بالأساس، وهو في النهاية يتضمّن فكرة أساسية وهي أنّ المسؤولية لا يجب أن تلقى عليه لوحده لأنّه يوجد مساهمين كثر في ما حصل له.

لماذا لم يطلب أيمن عبد النور إعفائه من تعزيز صفوف "النسور"؟ لماذا لم يطلب ذلك، والحال أنّه يفتقد الكثير من مقومات النجاح وعوامل التوفيق وأبرزها جاهزيته البدنية والذهنية، على الرغم من منسوب المعنويات العالي لديه، ألم يكن عليه التحلّي بقدر أكبر من الشجاعة يدفعه لاتخاذ هذا القرار؟

لمشاهدة تصريح مدرب منتخب بوركينافاسو باولو دوارتي الذي يؤكّد فداحة استخدام أيمن عبد النور كظهير أيمن بدلاً من علي معلول.. اضغط هنا

كم هي خصلة مميّزة في عبد النور أن يعطي بسخاء لقميص المنتخب، ولكن عند فقدان اللياقة البدنية والتركيز وخاصة الحضور الذهني قد تصبح هذه الخصلة بلا قيمة، لأنّ الكرة العصرية تتطلب الكثير من الأمور المعقدة من أهمها امتلاك اللاعب للاستمرارية أي إيقاع اللعب كأساسي، وهو ما افتقده عبد النور منذ فترة طويلة مع ناديه فالنسيا.

إضافة إلى هذا الموضوع الرئيسي، يجب التذكير بأنّ عبد النور غاب عن آخر مباريات إعدادية قبل دخول المنتخب في الكان بسبب الإصابة، وعليه فقد كان إشراكه كأساسي إجحافاً بحقه إذ تمّ تقديمه إلى المقصلة "الشعبية" على طبق من ذهب، حيث أصبح عرضة للانتهاك والنقد غير البنّاء من قبل القاصي والداني على صفحات التواصل الاجتماعي التي تجنّدت للسخرية منه، والحال أنه ضحية أكثر من جانٍ.

بالحديث عن المتسبّبين في ظهور هذه الثغرة القاتلة التي برزت في دفاع المنتخب التونسي، والتي كانت جبهة يحارب عليها كل المنافسين، لا يمكن إغفال المسؤولية الجسيمة للمدرب هنري كاسبرجاك في موضوع عبد النور، ومثلما أخذ حظه من الإطراء، لن يكون عصياً توجيه النقد إليه، لأنه المسؤول الأول عن توجيه الدعوة لللاعبين وهو من يعلم أكثر من غيره جاهزيتهم وإمكان تقديمهم للإضافة.

هل كان كاسبرجاك مقتنعاً بما قدّمه مدافع "الخفافيش" أو حتى الجهة اليسرى للدفاع عموماً حيث يقبع أيضاً علي معلول؟ من المستحيل أن تكون الإجابة بنعم. إذاً يبقى السؤال لماذا لم يقع استبدال عبد النور في أي مواجهة؟ ولماذا أصرّ المدرب على إبقائه في مواجهة بوركينا فاسو رغم فشله في القيام بدور الجناح الأيمن بدلاً من معلول بعد أن جانبه التوفيق كمحوري؟

كل هذه الأسئلة تعطي انطباعاً بدا واضحاً بأنّ إخراج عبد النور من أي مباراة كان قراراً "في حكم الممنوع"، ولكن يبقى السؤال الأساسي الذي يفتح التكهنات على تأويلات عدة. من المستفيد من هذا؟

بما فعله كاسبرجاك، باتت وضعية عبد النور معقدة في استعادة مكانته كأساسي في فالنسيا، بل أنّ المدرب أسهم بقسط وافر في هز ثقة اللاعب بنفسه وأدخله في متاهة كان في غنى عنها، لولا أن حكّم عقله وأنقذه من الحرج بجعله يستوفي فترة جاهزيته قبل الاستعانة بخدماته، لماذا آلت الأمور لما آلت إليه.

في الملخّص، لسنا هنا لنحاسب أو لنتبوّأ مكانة الاتحاد التونسي لكرة القدم أو أن نقدّم تحليلاً للمشاركة الأفريقية وعرض ما حملته من إيجابيات و سلبيات، ولكن بعيداً عن "شعبوية التشفي" والسير في سياق ما يعلكه عموم البسطاء، نودّ أن نختم بأنّ الرأي العاقل يبرّئ عبد النور ولو جزئياً ولكن لا ينفي عنه بالكلية ما حصل على أرض الغابون.