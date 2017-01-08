مصر عملاق أفريقيا ورينار أيقونة جديدة

فراس بن أحمد

كانت الفترة الممتدة بين 2006 و2015 تحت عنوان وحيد "مصر عملاق القارة" بإحرازها لثلاثة ألقاب أفريقية متتالية كما تميز في هذه الفترة المدرب الفرنسي هيرفي رينار بتتويجه مع منتخبين مختلفين بلقب البطولة في مناسبتين دون السهو عن اسم نُحت في المفكرة الوردية للبطولة "المدرب حسن شحاته".

مصر .. 7 نجوم

سيطر المنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسن شحاته على الأخضر واليابس في القارة الأفريقية بتتويجه بثلاثة ألقاب متتالية 2006 و2008 و2010.

في عام 2006، استضافت مصر النسخة 25 من الـ"كان" واستحقت التتويج بلقبها بعد أن سحق المنتخب كل منافسيه وبلغ النهائي دون أن يعرف الخسارة وكان خط هجومه الأفضل بين المنتخبات المشاركة بتسجيل 12 هدفاً.

وفي نهائي مثير، أعطت ركلات الترجيح الكأس لمصر على حساب كوت ديفوار (4-2) لينال منتخب الفراعنة اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وحط الـ"كان" الرحال في عام 2008 في غانا، التي تستضيف البطولة للمرة الرابعة في تاريخها (1963 و1987 و2000 صحبة نيجيريا)، وأثبت المنتخب المصري بأنه أقوى منتخبات أفريقيا عقب تتويجه للمرّة الثانية توالياً والسادسة في تاريخه بالتاج الأفريقي عقب فوزه في النهائي على حساب الكاميرون بهدف دوّنه "الرسام" محمد أبو تريكة.

سيتذكر المصريون والمتابعون لنهائيات كأس أمم أفريقيا النسخة 27 من الـ"كان" والتي أقيمت في أنغولا في عام 2010 حين حافظ منتخب الفراعنة على لقبه سيداً لأفريقيا بإحرازه الكأس الثالثة توالياً والسابعة في تاريخه ليضرب موعداً مع التاريخ ويكون أول منتخب أفريقي يحافظ على لقبه لثلاثة دورات متتالية ويصبح الأكثر تتويجاً في القارة السمراء وينال الـ"معلم" حسن شحاته وساماً كان شاهداً على انجاز هذا الرجل الذي بات أول مدرب في أفريقيا يقود منتخباً لنيل اللقب في 3 مناسبات.

قاد هداف البطولة محمد ناجي جدو (دوّن 5 أهداف في "كان" أنغولا) منتخب الفراعنة للفوز على غانا في النهائي بهدف لصفر.

شهدت البطولة التي أقيمت في أنغولا انسحاب المنتخب التوغولي من النهائيات بعد تعرض الحافلة التي تقلهم لطلق ناري من قبل مجموعة متمردة تسمى "جيش تحرير كابيندا" وأصيب بعض من اللاعبين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى مقتل عنصرين من البعثة وقررت السلطات التوغولية إرجاع البعثة إلى العاصمة لومي.

وبعد ذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة توغو بحرمانه المشاركة في دورتين متتاليتين لنهائيات كأس أفريقيا بسبب تدخل الحكومة في عدم مشاركة المنتخب في الـ"كان" ثم رفع الإيقاف لاحقاً.

رينار ساحر أفريقيا الجديد

قدّم المدرب الفرنسي هيرفي رينار أوراق اعتماده كمدرب كبير في القارة السمراء بعد أن نجح في قيادة زامبيا وكوت ديفوار لنيل اللقب وبات من أفضل المدربين الذي شاركوا في الـ"كان".

في ثاني تنظيم مشترك للبطولة في عام 2012 بين الغابون وغينيا الاستوائية، نجح المنتخب الزامبي في نيل كأسه الأولى في تاريخ مشاركاته في النهائيات بحنكة المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

وفي النهائي، نجح منتخب الرصاصات النحاسية في الفوز على كوت ديفوار (8-7) بركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

وفي عام 2015، قاد رينار منتخب الفيلة للفوز بأول كأس في تاريخهم عند فوزهم في النهائي على منتخب غانا بركلات الترجيح 9-8. ويذكر أن النسخة 30 أقيمت في غينيا الاستوائية.

روح ستيفان كيشي في المفكرة الوردية للـ"كان"

رحل اللاعب والمدرب السابق لمنتخب نيجيريا ستيفان كيشي يوم 8 يونيو/حزيران 2016 تاركاً سجلاً حافلاً من الانجازات في ذاكرة كل الأفارقة.

كيشي الذي فارق الحياة عن عمر 54 عاماً، قاد منتخب بلاده في "كان جنوب أفريقيا 2013" للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة النيجيرية وبات ثاني أفريقي ينال البطولة كلاعب في عام 1994 وكمدرب بعد المصري محمود الجوهري الذي أحزر كأس أفريقيا كلاعب في عام 1959 وكمدرب للفراعنة في عام 1998.

ويذكر أن نيجيريا فازت في نهائي 2013 على حساب بوركينا فاسو بهدف دون رد.

الـ"كان" في سطور