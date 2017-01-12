محرز وماني وأبوباميانغ صراع متجدد على أرض الأخير لتأكيد الافضلية

يتجدد الصراع مرة آخرى بين الثلاثي الأفريقي الأفضل هذا العام الجزائري رياض محرز الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام ووصيفيه الجابوني أوباميانغ والسنغاليماني ويأتي الصراع هذه المرة عندما تنطلق بطولة الأمم الافريقية بعد أيام قليلة بالجابون ، حيث يسعى كل من الثلاثي الافضل لتأكيد جدارته بقيادة منتخب بلادة للتتويج بالبطولة القارية الأهم بالقارة السمراء، إذا ما تحدثنا عن النجم الأول أفريقيا الجزائري رياض محرز الفائز ببطولة الدوري الانجليزي مع فريقه لستر ستي والحائز على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي وكذلك جائزة أفضل لاعب من قبل بي بي سي إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي من قبل صحيفة الهداف الجزائرية، فربما يكون الضغط عليه أخف من النجمين الآخرين السنغالي ماني والجابوني أوباميانغ وذلك بفضل ما يمتلكه المنتخب الجزائري لنجوم واسماء كبيره لا تقل عن مستوى محرز.

وقد شاهدنا ما قدمه المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل2014 من مستوى جعل أنصاره لا يقبلون أقل من ذلك المستوى وأن يكون التتويج ببطولة أمم أفريقيا في ظل امتلاك الفريق لهذه الكوكبة من النجوم هو أقل مكافأة تقدم للجمهور الجزائري والذي بدأ بعضه ينتابه ولو قليل من الشك في قدرة المنتخب على تحقيق هذا الحلم بعد المستويات التي قدمها في آخر مبارياته في تصفيات كاس العالم بروسيا 2018، إلا أن المنتخب عاد جزء من بريقه قبل التوجه للجابون وذلك بفضل العناصر التي اختارها الجاهز الفني ضمن القائمة التي ستخوض البطولة بالجابون وكان أبرز المستبعدين منها النجم سفيان فيغولي نجم وستهام الحالي وفالنسيا السابق ، إلا ان الجهاز الفني يراهن على قدره العناصر المختارة من قبله للقتال من أجل تحقيق الهدف المنشود، وكان المنتخب قد خاض لقاء ودي الاسبوع الماضي أمام المنتخب الموريتاني المتطور والذي ظل يقدم مستوياتة رائعة في الآون الآخيرة استطاع أن يقارع بها كبار منتخبات القارة الأفريقية أمثال منتخب الكاميرون وجنوب أفريقيا ، حيث كان المنتخب الموريتاني صاحب المبادرة في الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد على الخضر ، إلا أن عناصر المنتخب الجزائري استشعروا المسئولية.

وتذكروا بأن اللقاء هو بمثابة بث الطمأنينة في نفوس جماهيره لذلك استطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف كانت كافية لكسب نتيجة اللقاء أمام المنتخب الموريتاني والذي استحق كثيرا من الإعجاب وقدم بدوره تجربة مفيدة للخضر قبل التوجه للجابون لخوض البطولة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي والمنتخب الزيمبابوي، علما بأن المنتخب الجزائري كان قد كرر فوزه على المنتخب الموريتاني أمس بنتيجة ثقيلة هذه المرة بلغت 6 أهداف دون مقابل من خلال مباراة مغلقة ،في خطوة ربما لعدم كشف تشكيلة الفريق من قبل الإدارة الفنية للإعلام وغيره خاصة وأنه يريد الإعتماد في آخر مبارياته الودية على أبرز ملامح التشكيلة التي ستخوض البطولة بالجابون وذلك بعد اكتمال وصول كافة اللاعبين المختارين للمنتخب وكان آخرهم نجمي لستر محرز وسليماني وكانا اصحاب الفضل في الفوز الآخير على المنتخب الموريتاني بعد تسجيل كل منهما لهدفين من السداسية وأضاف الهدفين الآخرين كل من هلال سوداني ويس براهيمي على التوالي.

أما النجم السنغالي ونجم ليفربول الأنجليزي ماني والذي يلعب منتخب بلاده ضمن مجموعة واحدة إلى جانب منتخب النجم الجزائري محرز ، بالإضافة إلى المنتخبيين التونسي والزيمبابوي، فسيقع عليه عبئا كبيرا من أجل قيادة منتخب بلاده لمنصات التتويج في ظل إعتماد المنتخب عليه إعتمادا كبيرا باعتباره النجم الأول بالفريق في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب مع ستوك ستي مما دفع الليفر للتعاقد معه وظل النجم السنغالي يقدم مستويات ممتازه مع فريقه الحالي مسجلا تسعة أهداف بالدوري حتى الآن وضعته على بعد خمسة أهداف من الأسباني ديغو كوستا نجم تشلسي وهو ما جعله ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في القارة السمراء ، ولا يختلف الأمر بالنسبة لنجم دورتموند الجابوني أوباميانغ والذي يلعب منتخب بلاده ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه كل من منتخبات الكاميرون، بوركينافاسو وغينيا بيساو وهي مجموعة متوازنه إلى حدما عن المجموعة الثانية والتي سيكون التنافس فيها كبيرا ما بين منتخبات الجزائر والسنغال وتونس وسيكون النجم الجابوني تحت ضغط كبير خاصة وأنه يحمل آمال وتطلعات الشعب الجابوني بأكمله والذي تنظم البطولة على أرضه ممنيا النفس بتتويج بلده بها وهو ما يحتم على أوبا العمل بكل ما يملك مع زملائه من أجل تتويج بلاده بالبطولة على أرضهم، الأمر الذي لم يكن بالسهل إلا أنه ليس بالمستحيل أن يتتحقق في ظل وجود منتخب طموح يتسلح بالعزيمة والارض والجمهور