ليكنس يستقر على التشكيل الأساسي لمواجهة زيمبابوي

وأجرى "الخضر" مساء اليوم، المران الأخير بملعب مدينة " فرانس فيل" الذي يستضيف المباراة في حضور كل اللاعبين.

واستقر البلجيكي جورج ليكنس المدير الفني للمنتخب، على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة، حيث وقع اختياره على كل من وهاب رايس مبولحي لحراسة المرمى، ومختار بلخيثر، وفوزي غلام، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي في خط الدفاع. في حين قرر إشراك نبيل بن طالب، ومهدي عبيد، وياسين براهيمي، ورياض محرز في خط الوسط، على أن يتكون ثنائي الهجوم من إسلام سليماني، والعربي هلال سوداني.