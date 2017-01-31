كوبر للبقية...أعطني دفاعاً قوياً تجدني مع الكبار!

إعداد - أنيس معط الله

وصول منتخب المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر إلى نصف النهائي كان انقاذاً للمشاركة العربية في عرس القارة السمراء، فلا الجزائر القوية بأسمائها ولا تونس المسلحة بسمعتها ولا المغرب المعتدة بثعلبها هيرفي رونار استطاعوا تقديم مشاركة ناجحة وفرض أنفسهم مع كبار القارة السمراء.

فكر براغماتي للخبير كوبر

نجاح الفراعنة مع كوبر لم يكن جذاباً بشهادة المصريين الذين تعودوا على سحر منتخب "المعلم" حسن شحاته ومجموعة استثنائية من اللاعبين الذين كرّسوا سيطرة مصر على منصة التتويج الإفريقية.

نجاح مصر في الغابون 2017، لم يكن بفعل تفوقه الهجومي الذي عودنا عليه في البطولات السابقة، فقد تغيرت استراتيجية الفراعنة مع تغير الأسماء، فذاك جيل ذهب بتاريخه ومجده وسحره، وهذا جيل آخر له خصوصياته وإمكاناته.

المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، لم يتعامل مع المنتخب المصري كأحد أعظم منتخبات القارة السمراء على مر تاريخها، بل تعامل مع واقعه وما يملكه من أسماء.

كوبر استنتج أن هذا المنتخب لا يمكن أن يلعب كرة هجومية من بداية المباراة حتى نهايتها وأن يحاصر الخصم مهما كان اسمه في مناطقه، واختار تأمين دفاعه ومحاولة خطف هدف أو أكثر، المهم بالنسبة له الحفاظ على نظافة الشباك.

حتى اللحظة، لا يمكن لأي مدرب أو خبير فني في العالم أن يوجه انتقادات لكوبر، فالرجل أثبت أنه على صواب، والمحصلة، تونس لعبت جيداً وغادرت، والمغاربة قدموا بطولة رائعة وعادوا إلى أرض الوطن، والجزائر بأسمائها لم تتخطى الدور الأول وثلاثتهم سجلوا أكثر من الفراعنة.

سجل المنتخب التونسي (6 أهداف) ضعف ما سجل المنتخب المصري (3 أهداف)، والمنتخب الجزائري (5 أهداف) والمغرب (أربعة أهداف)، لكن مصر لم تتلقى أي هدف حتى الآن في البطولة والحضري يواصل صناعة التاريخ والفراعنة يحافظون على سجلهم الخالي من الهزائم لـ 23 مباراة متتالية، منها آخر 6 مباريات بشباك نظيفة.

أرقام ملفتة للدفاع المصري

​أحمد حجازي: نجح بـ 60% من الحوارات الثنائية – نجح بنسبة 100% في قطع الكرات – لم يرتكب أي خطأ يتسبب في هدف أو تسديدة على مرمى الحضري.

علي جبر: نجح بـ 76% من الحوارات الثنائية (الأعلى في البطولة) – نجح بنسبة 66% في قطع الكرات – لم يرتكب أي خطأ يتسبب في هدف أو تسديدة على مرمى الحضري.

علي جبر وأحمد حجازي ارتكبا 4 مخالفات فقط خلال المباريات الأربعة (أيمن عبد النور وصيام بن يوسف ارتكبا 17 خطأ من ضمنها ركلة جزاء تسبب بها مدافع فالنسيا !).

عصام الحضري: 4 مباريات – 335 دقيقة – 8 تسديدات على مرماه – تصدى لـ 8 تسديدات بنسبة نجاح 100%.

الدفاع أهم عنصر من عناصر النجاح إذا أردت التقدم في بطولة ما والمنافسة على اللقب.

​منتخب مغربي جيد، لكن ...

على عكس المنتخبين التونسي والجزائري، قدم المنتخب المغربي بطولة جيدة من الناحية الدفاعية والهجومية، فقد تلقى هدفين وسجل أربعة في دور المجموعات، قبل أن يتلقى هدفاً قاتلاً أمام المنتخب المصري في ربع النهائي.

رغم الانتقادات الكبيرة التي رافقت مشاركته في الغابون، ظهر المنتخب المغربي بصورة جيدة في البطولة، وعرف مستواه تطوراً كبيراً ونسقاً تصاعدياً، إذ كان منتخباً عادياً أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة الأولى وخسرها بهدف نظيف، ثم انفجرت قدراته في مواجهة توغو وضرب بالثلاثة، قبل أن يختم الدور الأول بفك شيفرة كوت ديفوار بهدف نظيف.

أرقام الدور الأول تظهر أن المدرب الفرنسي لأسود الأطلس هيرفي رونار استفاد من إمكانات لاعبيه على أكمل وجه، إذ قام بحماية خطه الخلفي وتفادى قبول العديد من الاهداف مع استغلال أخطاء المنافسين وهو ما حصل فعلاً في مواجهتي توغو وكوت ديفوار.

في المواجهة الثالثة أمام مصر، لعب المنتخب المغربي أحد أفضل مباريات في كأس أمم أفريقيا منذ سنوات طويلة، فقد فرض سيطرته على أغلب فترات المواجهة وكان الأقرب للتسجيل، لكنه اصطدم بدفاعي محكم ومنظم وحارس مخضرم وخبير، ثم ارتكب مدافعوه خطأ في المراقبة انتهت بتسجيل كهربا هدف التأهل للفراعنة.

المغرب كان جيداً من الناحية التكتيكية والبدنية، لكن الأخطاء الدفاعية كانت مرة أخرى وراء تحجيم العمل الهجومي المميز وجعله بلا جدوى.

أسباب الصدمة الجزائرية

قبل البطولة كانت التوقعات تصب في مصلحة المنتخب الجزائري، فهو منتخب محرز أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وإسلام سليماني أحد نجوم ليستر سيتي الإنكليزي ورشيد غزال نجم ليون الفرنسي والعربي هلال سوداني نجم دينامو زغرب الكرواتي وغيرهم من النجوم الذين تعج بهم تشكيلة "الخضر"، لكن هذا الإشعاع أخفى ضعفاً فادحاً في الخط الخلفي فجاءت الصدمة قوية في المنافسات الإفريقية.

دخل الخضر المنافسة وعينهم على ثلاث نقاط مضمونة على الورق، فزيمبابوي المغمورة إفريقيا لا تقوى على مواجهة رفقاء محرز، لكن واقع الميدان جاء مختلفاً تماماً عن أحاديث المحللين وتطلعات الجزائريين، فقد سجلت زيمبابوي هدفين وفرضت التعادل على أبناء ليكنز لتتلقى المعنويات ضربة قوية أصابت المنتخب الجزائري بإحباط شديد لم يتمكن من تجاوز آثاره أمام المنتخب التونسي ليتكبد الهزيمة بهدفين لواحد، قبل أن يتعادل مع السنغال 2-2 ويغادر البطولة من الدور الأول أمام ذهول الجميع.

خروج الخضر لم يكن بسبب غياب التألق عن محرز وسليماني وغيرهما من نجوم الخط الأمامي، فقد قدموا ما عليهم واستطاعوا تسجيل الأهداف التي تمنحهم بطاقة العبور، إلا أن المعضلة الأساسية كانت في الخط الخلفي الذي جعل أهداف محرز وسليماني وهني الخمسة بلا جدوى، فقد تلقى المنتخب 6 أهداف كانت كفيلة بجعله أول المنتخبات العربية التي تغادر "كان الغابون 2017".

قبول 6 أهداف في ثلاث مباريات لا ينتج إلا خيبة أمل وخروج مبكر.

في تونس...سحر هجومي وبدائية دفاعية

استطاع المنتخب التونسي أن يستحوذ على العديد من عبارات الاشادة بفضل أدائه الهجومي المميز في الدور الأول من البطولة القارية، فقد استطاع زملاء يوسف المساكني تسجيل 6 أهداف كاملة في ثلاثة مباريات، خسر أمام السنغال بثنائية نظيفة وفاز على الجزائر 2-1 وتفوق على زيمبابوي 4-2.

التفوق الهجومي لنسور قرطاج قابله ضعف دفاعي واضح كان سبباً مباشراً في توقف المسيرة عند محطة ربع النهائي، فلا يمكن لأي منتخب أن يتقدم في منافسة ما وفي شباكه 7 أهداف كاملة تلقاها بطريقة سهلة وبدائية بسبب غياب الجاهزية عن أبرز لاعبي الدفاع، أيمن عبد النور.