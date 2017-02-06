كأس أمم أفريقيا: كوبر حزين على الجماهير لا على نفسه

وقلب المنتخب الكاميروني تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 -1 في الشوط الثاني ليتوج بلقبه الخامس في البطولة.

وأكد كوبر، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه ليس حزيناً لخسارته كمدرب ولكنه يشعر بالأسى من أجل اللاعبين الذين بذلوا كل ما بوسعهم كما يعتذر للجماهير المصرية على الخسارة في النهائي.

ورغم هذا، حرص كوبر على تقديم التهنئة للمنتخب الكاميروني على الفوز باللقب مشيراً إلى أن المنتخب الكاميروني قدم عرضاً جيداً.

وقال كوبر: "حزني ليس لخسارتي في النهائي وإنما لضياع آمال المصريين وعدم قدرتنا على إسعادهم وتحقيق توقعاتهم ، كما أشعر بالأسى من أجل اللاعبين الذين بذلوا جهدا هائلا في البطولة... خسرنا المباراة النهائية لكن الفريق قدم بطولة رائعة".

وأضاف: "خسرت مباراة نهائية أخرى لكنني لن أقول إنني أصبحت معتاداً على هذا" في إشارة إلى سجله السيئ في المباريات النهائية التي خاضها على مدار مسيرته الرياضية.