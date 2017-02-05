كأس أفريقيا - الحضري أكبر اللاعبين سناً بتاريخ المباريات النهائية

وقاد الحضري، الذي يبلغ من العمر 44 عاما و21 يوماً، منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حالياً في الغابون أمام المنتخب الكاميروني اليوم الأحد.

ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما يطمح منتخب الكاميرون للفوز بالبطولة للمرة الخامسة.