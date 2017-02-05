كأس أفريقيا - الحضري أكبر اللاعبين سناً بتاريخ المباريات النهائية
بات الحارس المصري عصام الحضري أكبر لاعب سناً يخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ليحطم بذلك رقماً جديداً في مسيرته الطويلة التي شهدت تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية الأخرى.
وقاد الحضري، الذي يبلغ من العمر 44 عاما و21 يوماً، منتخب بلاده في المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حالياً في الغابون أمام المنتخب الكاميروني اليوم الأحد.
ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما يطمح منتخب الكاميرون للفوز بالبطولة للمرة الخامسة.