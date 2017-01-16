سليماني وسوداني يغيبان عن تدريبات الجزائر

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي على الإنترنت أن سليماني وسوداني "خضعا للعلاج" دون أن يوضح طبيعة إصابتهما.

وأوضح ذات المصدر، أن "الخضر" أجروا مراناً بالملعب المجاور لفندق مقر إقامتهم بمنطقة مواندا، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في المباراة التي تعادلوا فيها أمام منتخب زيمبابوي2-2 أمس الأحد، أجروا تدريبات خفيفة، في حين استمر البقية في التدرب لمدة ساعة من الزمن.

ويجري المنتخب الجزائري حصتين تدريبيتين يومي الثلاثاء والأربعاء استعداداً لمواجهة تونس.