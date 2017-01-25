روراوة يؤكد تعرضه لحملة إعلامية "غير مفهومة"

قال محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه يتعرض لحملة إعلامية بغيضة غير مفهومة على خلفية خروج المنتخب الجزائري "الخضر" من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون، مؤكدا احترامه لقوانين بلاده.

ونفى روراوة، في بيان نشره الاتحاد الجزائري عبر موقعه بالإنترنت اليوم الأربعاء، أن يكون صرح لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ، بأنه ليس لديه حساب ليقدمه لأحد موضحاً أن كل ما ورد على لسانه كذب وتلفيق.

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد اليوم أنني لم أصرح بأي شيء. لن أدلي بأي تصريح لأي شخص باستثناء الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أو وكالة الأنباء الجزائرية".

وأكد روراوة أنه يحترم ولا يزال يحترم قوانين بلاده ولوائح الاتحاد الجزائري للعبة موضحا أن ملف مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا بالغابون سيعرض على المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة للدراسة ثم على جمعيته العمومية المقبلة.

وأشار روراوة إلى أنه كرئيس منتخب يحترم مسؤولياته وواجباته سيواصل تحمل مسؤولياته لحين انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية.