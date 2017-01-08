تاريخ كأس أفريقيا: الـ"كان" بنسخ استثنائية وأثار حزينة

فراس بن أحمد

الكوت ديفوار على منصة التتويج

استضافت السنغال النسخة 18 من نهائيات كأس أمم أفريقيا بمشاركة 12 منتخباً وزعت على 4 مجموعات دون أن تشهد البطولة وافداً جديدًا.

كانت البطولة التي أقيمت في عام 1992 استثنائية للمنتخب الإيفواري الذي توّج باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على غانا بسيناريو دراماتيكي كان عنوانه الأبرز، ماراثون من ركلات الترجيح 11-10 عقب انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

شهدت البطولة تألقاً لافتاً للمهاجم النيجيري رشيدي ياكيني الذي دوّن 4 أهداف وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث بالفوز على الكاميرون في النهائي الصغير.

"كان" 1994 بأثار حزينة

أقيمت نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرّة الثانية في تونس بعد عام 1965 فاستهلت على وقع كارثة تحطم طائرة المنتخب الزامبي يوم 27 أبريل/شباط 1993 عندما تنقل منتخب الرصاصات النحاسية لمواجهة السنغال في داكار ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم – أميركا 1994.

وحل المنتخب الزامبي في تونس بلاعبين جدد بعد أن فقد كل لاعبيه بسبب تحطم الطائرة فقدّم بطولة استثنائية بوصوله للنهائي الذي انهزم فيه أمام منتخب نيجيريا (1-2)، الذي نال لقبه الثاني بعد عام 1980.

شهدت هذه البطولة مشاركة المنتخبين السيراليوني والغابوني لأول مرة الـ"كان".

كان هذا العصر هو عصر المهاجم العملاق للمنتخب النيجيري رشيدي ياكيني الذي أكمل البطولة متصدراً للائحة الهدافين برصيد 5 أهداف بعد أن أكمل النسخة الماضية في الريادة.

نسخة استثنائية في جنوب القارة

بعد سنوات من العنصرية والمشاكل التي ضربت جنوب أفريقيا، اجتمع 16 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في بلاد نيلسون مانديلا لتكون النسخة 20 استثنائية في بلد يشارك في النهائيات ويستضيفها لأول مرة في تاريخه.

شهدت البطولة مشاركة منتخبا أنغولا وليبيريا لأول مرة في تاريخهما في الـ"كان".

هي بطولة ستبقى راسخة في التاريخ بعد أن أعلنت نيجيريا، صاحب اللقب، عن عدم مشاركتها في النهائيات بقرار سياسي محلي فوجهت الدعوة للمنتخب الغيني لكن الأخير اعتذر بسبب عدم قيامه بالتحضيرات اللازمة للظهور بمستوى كبير في كأس أفريقيا.

ويذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عاقب نيجيريا بحرمانها اللعب في نسختين متتاليتين من الـ"كان".

كانت النهاية سعيدة للاعبي منتخب جنوب أفريقيا بعد فوزهم في النهائي على حساب تونس بهدفين لصفر وتتويجهم بأول لقب قاري في أول مشاركة وفي أول استضافة للحدث الأبرز في القارة.

لقب رابع لمصر

أقيمت نهائيات كأس أمم أفريقيا في عام 1998 في بوركينا فاسو لأول مرة في تاريخ الدولة الواقعة في غرب القارة.

توّج المنتخب المصري بلقبه الرابع، بعد سنوات 1957 و1959 و1986، بعد الفوز في النهائي على حساب جنوب أفريقيا بهدفين لصفر في نسخة تميز فيها المهاجم حسام حسن بتسجيله لـ7 أهداف.

ويذكر أن هذه النسخة شهدت مشاركة منتخب ناميبيا لأول مرة في البطولة.

الـ"كان" لأول مرة بتنظيم مشترك

لم تكن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتجه لإسناد تنظيم مشترك للـ"كان" إلا بعد فشل زيمبابوي في إعداد العدّة لاستقبال العرس القاري فاقترح مسؤولو الـ"كاف" على غانا ونيجيريا استضافة البطولة في عام 2000.

شهدت البطولة منافسة كبيرة على اللقب ليظفر المنتخب الكاميروني بلقبه الثالث عقب فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المواجهة في وقتيها القانوني والإضافي بالتعادل 2-2.

في المقابل، فشل المنتخب التونسي في احراز المركز الثالث بعد خسارته بركلات الترجيح أمام جنوب أفريقيا 3-4 بعد التعادل 2-2.

الكاميرون بطلاً للمرة الرابعة

أحرز المنتخب الكاميروني لقبه الرابع في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في أرض مالي في عام 2002.

وانتهى النهائي المثير بين السنغال والكاميرون في وقتيه القانوني والإضافي بالتعادل السلبي لتمنح ركلات الترجيح أصدقاء جيريمي نجيتاب اللقب الأفريقي (3-2) فيما فشل رفاق المهاجم حاجي ضيوف، نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، في استغلال فرصة تاريخية لنيل اللقب للمرة الأولى.

أما منتخب مالي، الذي يستضيف البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لم يقدر على خطف المركز الثالث من منتخب نيجيريا الذي فاز بهدف لصفر.

تونس تستضيف البطولة للمرّة الثالثة وتنال الكأس

انتظر التونسيون نحو 47 عاماً ليحرزوا لقبهم الأول في القارة الأفريقية بعد استضافتهم للبطولة للمرّة الثالثة، بعد عامي 1965 و1994، في عام 2004.

كان نهائياً "مغاربياً" بامتياز بين تونس والمغرب في النسخة 24 من البطولة، إذ افتتح سيلفا دوس سانتوس التسجيل للمنتخب التونسي في الدقيقة 5 ثم عدّل يوسف المختاري النتيجة لأسود الأطلس في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، (الدقيقة 52) أهدى زياد الجزيري هدف التتويج للمنتخب التونسي.