الغابون 2017 - منتخب غينيا بيساو

إعداد - باسم السلمي

التأسيس: تأسس اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم عام 1974

تاريخ الانضمام للفيفا: 1986

تاريخ الانضمام للكاف: 1986

المدرب

يملك المدرب باسيرو كانديه (68 عاماً) تجربة طويلة مع منتخب بلاده، حيث أشرف عليه لفترتين الأولى والتي دامت 7 سنوات كاملة من 2003 وحتى 2010، والثانية حين عاد إلى أجواء المنتخب منذ آذار/مارس 2016 ولا تزال متواصلة حتى الآن.

أفضل النتائج

لا يمتلك منتخب غينيا بيساو أي بطاقة شخصية معروفة على الصعيد القاري، كونه يسجّل مشاركته الأولى في الـ"كان" على أرض الغابون.

المشاركات في الكان

ليس لديه مشاركات سابقة

جدول المباريات

يدشّن منتخب غينيا بيساو مشواره بنزال صعب للغاية في المباراة الافتتاحية للبطولة عندما يلاقي بلد الضيافة الغابون في 14 كانون الثاني/يناير، ومن ثم يتبع ذلك بامتحان أكثر عسراً سيكون طرفه المقابل الكاميرون صاحب التاريخ العريق في 18 يناير، قبل أن يختتم الدور الأول بالتباري مع بوركينافاسو التي لا تقل قيمة عن منافسيه السابقين في 22 يناير.

المواجهات المباشرة

غينيا بيساو - الغابون

لا وجود لمواجهات مباشرة سابقة بين المنتخبين.

غينيا بيساو – الكاميرون

2 المباريات 0 فوز 2 خسارة 0 تعادل

غينيا بيساو – بوركينافاسو

لا وجود لمواجهات مباشرة سابقة بين المنتخبين.

نجوم المنتخب

لا يمتلك المنتخب أية نجوم بارزة، بيد أنّ لعبه الذي يرتكز أساساً على تماسك المجموعة، يبرز من خلاله بعض اللاعبين الجيدين على غرار زيزينيو المحترف في اليونان وسيسيرو سيميدو الذي يلعب في صفوف باكوس فيريرا البرتغالي، بالإضافة إلى القائد بوكوندجي كا والمهاجم فريديريك ميندي.