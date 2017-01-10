الغابون 2017 - منتخب زمبابوي

إعداد - أنيس معط الله

التأسيس: تأسس اتحاد زمبابوي لكرة القدم عام 1965.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1965.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1980.

المدرب

يشرف كاليستو باسووا على تدريب منتخب زمبابوي منذ عام 2015، ويشرف في الوقت ذاته على تدريب منتخب تحت 23 عاماً، وهو المدرب السابق لنادي ديناموس والحاصل على جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2012.

أفضل النتائج

لا يملك منتخب زمبابوي سجلاً جيداً بكأس أمم إفريقيا، إذ اكتفى بالمشاركة مرتين فقط فشل خلالهما في تجاوز الدور الأول.

المشاركات في الكان

ظهر منتخب زمبابوي في نسختين فقط من كأس أمم إفريقيا عامي 2004 و 2006، خاض خلالهما 6 مباريات، فاز بـ 2 منها وخسر 4.

جدول المباريات

يستهل منتخب زمبابوي مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة المنتخب الجزائري يوم 15 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلتقي منتخب السنغال يوم 19 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب الجزائري في الـ 23 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

زمبابوي x الجزائر

المباريات 5 فوز 1 خسارة 2 تعادل 2

زمبابوي x تونس

المباريات 1 فوز 0 خسارة 0 تعادل 1

زيمبابوي x السنغال

المباريات 6 فوز 3 خسارة 3 تعادل 0

نجوم المنتخب

يعتبر مارفيلوس ناكامبا (22 عاماً) ، أهم لاعبي منتخب زمبابوي، وقد انضم لمنتخب بلاده عام 2015 وخاض معه 5 مباريات فقط دون أن يسجل أي هدف حتى الآن.

يلعب ناكامبا في صفوف فيتيس أرنهيم الهولندي الذي انضم إليه من نانسي الفرنسي عام 2014.