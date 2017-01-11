الغابون 2017 - مدينة أوييم

إعداد - أنور القلمامي

وتقع عاصمة مقاطعة "وولو نتيم" في شمال الغابون، على حدود غينيا الاستوائية والكاميرون وجمهورية الكونغو وهي مدينة تعتمد على الفلاحة والتجارة وسكانها يعشقون كرة القدم.

وتعدّ أوييم رابع أكبر مدينة من ناحية الحجم الديمغرافي بواقع 60 ألف ساكن بعد ليبرفيل وبور جونتي وفرانس فيل.

ويرمز اسم المدينة الغابونية لـ"شجرة عملاقة" تنمو بالمنطقة تم قطعها عام 1990.

ملعب أوييم

سيحتضن ملعب أوييم سبع مباريات من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وستقام ست مباريات من الدور الأول على هذا الملعب الجديد (5 من المجموعة الثالثة ومباراة من المجموعة الرابعة) وهي كالآتي:

كوت ديفوار – توغو (المجموعة الثالثة)

الكونغو الديمقراطية – المغرب (المجموعة الثالثة)

كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية (المجموعة الثالثة)

المغرب - توغو (المجموعة الثالثة)

المغرب - كوت ديفوار (المجموعة الثالثة)

أوغندا - مالي (المجموعة الرابعة)

مباراة الدور ربع النهائي بين صاحب المركز الأول من المجموعة الثالثة وثاني المجموعة الرابعة.

وتصل طاقة استيعاب مدرجات ملعب أوييم، الذي انطلقت أشغال بنائه عام 2015، إلى قرابة 20 ألف متفرج.