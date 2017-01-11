الإصابة تبعد الجزائري تايدر عن كأس الأمم الأفريقية

تلقى المنتخب الجزائري لكرة القدم ضربة موجعة قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالغابون، حيث أعلن اتحاد الكرة الجزائري اليوم الأربعاء غياب سفير تايدر لاعب وسط الفريق عن المسابقة للإصابة.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن تايدر، تعرض خلال مران الفريق صباح اليوم، لإصابة دون التحام مع أحد من زملائه ، لافتاً إلى أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي اجراه اللاعب مساء اليوم، كشف إصابته في الركبة والتي لا يمكن علاجها على الفور، مشيراً إلى ان تايدر لديه إصابة قديمة في غضروف الركبة.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني بعد تقرير الجهاز الطبي، قرر تسريح تايدر وتعويضه لاحقاً بلاعب آخر.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد ان الفحص الذي أجراه رامي بن سبعيني، على خلفية تلقيه ضربة قوية في الركبة خلال المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب موريتانيا بسداسية نظيفة، جاءت نتيجته مطمئنة، وأن اللاعب سيخضع للعلاج حتى شفائه.

وتسافر بعثة المنتخب الجزائري الخميس إلى مدينة فرانسفيل بالغابون، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة.