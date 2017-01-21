أمم إفريقيا...الأمسية الرائعة لأسود الأطلس

والحقيقة أن المغاربة كانوا يخشون سيناريو مرعب للغاية وهو الخروج بخفي حنين من الدور الأول والعودة بسرعة للديار كما حدث في الدورات السابقة ،هذا الخوف تكرس كثيرا بتلك الهزيمة الغير متوقعة أمام الكونغو في اللقاء الأول ،هزيمة جعلت العديد من الأصوات توجه إنتقادات كبيرة للمدرب رونار ولللاعبين على حد سواء ،الشئ الذي جعل نغمة الشاؤم تحيط بالمنتخب المغربي قبل لقاء الطوغو.

عند الإمتحان يعز المرأ أو يهان،حل يوم الجمعة المشهود ودخل الفريقان أرضية الملعب ،فأصر رونار على إختياراته التقنية ودفع بفيصل فجر منذ الوهلة الأولى في كوتشينغ ناجح للغاية لأن فجر فجر فعلا كل إبداعاته وأظهر بالملموس أنه من ركائز أسود الأطلس نسخة رونار.

ومع ذلك أخد الأسود على حين غرة وباغثهم رفاق النجم أديبايور بمرتد قاتل أنهاه دوسيفي في مرمى المحمدي د٥ ، ١ـ٠ لصالح الطوغو.

إستجمع الأسود قوتهم فكثفوا الهجمات إلى حدود د١٤ عندما نفد فجر ضربة زاوية وبرأسية متقنة أودع بوحدوز الكرة شباك أغاسا الذي أدى ثمن خروجه الخاطئ،١ـ١ بين المنتخبين.

بعد هذف التعديل فتحت شهية الأسود لزيادة الغلة مستغلين سيطرتهم على وسط الميدان ضف لذلك إرتباك لاعبي الطوغو الذين تاهوا في الميدان ،أما فيصل فجر فكان مرة أخرى مصدر الهدف الثاني بعد أن سدد ضربة خطأ أودعها رومان سايس مرمى أغاسا برأسية جد متقنة د ٢١ ،٢ـ١ لصالح المغرب. دون إغفال رأسية أخرى من نبيل درار كادت أن تصيب الهدف د٢٨.

مع مرور الوقت تأكد جيدا أن الأسود قد تحكموا في زمام المباراه ،فقد نجح المغاربة في كسب العديد من النزالات الثنائية ،سيطروا على وسط الميدان،أبانوا عن قتالية وعن روح عالية للفوز،خصائص لطالما إفتقدتها الكرة المغربية في محطات كثيرة.

د ٧٢ حسم الواعد النصيري الأمور وسدد صاروخا بيسراه إستقر في مرمى أغاسا لتصل الغلة ٣ـ١ لصالح الأسود الذين نجحوا في الحفاظ على هاته النتيجة حتى صافرة النهاية.

إذن نجحت وصفة رونار فأنعش الأسود ٱمالهم في الوصول إلى الدور المقبل ،لكن قبل ذلك عليهم مقارعة فيلة ساحل العاج الذين يحتاجون للنقاط الثلات أمام المغرب لتفادي الخروج من الدورة. في المقابل يبدو أن الأسود قد وجدوا الوصفة الجاهزة لمقارعة كبار القارة ولم يعودوا لقمة سائغة.فلمن ياترى كلمة الفصل ؟للأسود؟أم للفيلة؟ حقيقة واحدة ساطعة كالشمس ،لقاء المغرب وساحل العاج عنوانها الأبرز ،خروج المغلوب.

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