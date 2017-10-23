مواجهة مرتقبة بين لايبزيغ وبايرن في كأس ألمانيا

وتقام مباراة الفريقين في ظروف مثالية، فلايبزيغ أبلى البلاء الحسن في الدوري في الآونة الاخيرة من خلال تحقيقه 4 انتصارات متتالية أحدها على بوروسيا دورتموند المتصدر، فيما انتفض بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد القديم يوب هاينكس الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

كما أنها تأتي قبل 3 أيام من لقائهما في الدوري والمقرر السبت المقبل على ملعب إليانز ارينا في ميونيخ.

ويتقاسم بايرن ميونيخ صدارة البوندسليغا مع بوروسيا دورتموند برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لايبزيغ.

وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى الفريقين وخصوصا لايبزيغ الساعي إلى الثأر لخسارتيه أمام الفريق البافاري في الموسم الماضي (صفر-3 في ميونيخ، و4-5 في لايبزيغ).

في المقابل، يأمل بايرن ميونيخ في مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة هاينكس ومواصلة مشواره في المسابقة في سعيه إلى تكرار إنجازه مع مدربه عام 2013 عندما حقق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال اوروبا)، واعتزل التدريب تاركا المهمة للإسباني جوسيب غوارديولا ومن بعده أنشيلوتي قبل أن يضطر إلى العدول عن موقفه ويوافق على تدريب النادي حتى نهاية الموسم بانتظار اختيار مدرب جديد.

وتوقف مشوار بايرن ميونيخ في المسابقة عند دور الأربعة على يد بوروسيا دورتموند المتوج باللقب، فيما خرج لايبزيغ من الدور الاول على يد دينامو درشيدن من الدرجة الثانية.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة نجمه توماس مولر الذي قد يبتعد 6 اسابيع عن الملاعب.

وتعرض مولر لإصابة بتمزق عضلي بعد نزوله في مطلع الشوط الثاني في المباراة ضد هامبورغ (1-صفر) السبت قبل ان يغادر الملعب بعدها بعشر دقائق.

ويواجه بايرن ميونيخ أيضا احتمال غياب قلب دفاعه ماتس هوملز الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة ذاتها.

في المقابل، عاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر إلى صفوف لايبزيغ بعد تعافيه من الإصابة وساهم في فوز فريقه على شتوتغارت السبت عبر تمريرته الحاسمة إلى النمساوي مارسيل سابيستر الذي سجل الهدف الوحيد.

ويملك بوروسيا دورتموند حامل اللقب فرصة استعادة التوازن بعد خيباته المحلية والقارية عندما يحل ضيفاً على ماغديبورغ من الدرجة الثالثة غداً الثلاثاء.

وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه أبويل القبرصي في مسابقة دوري ابطال اوروبا وخسر أمام لايبزيغ وتعادل مع أينتراخت فرانكفورت في الدوري.

وكان بوروسيا دورتموند توج بلقب الموسم الماضي على حساب أينتراخت فرانكفورت الذي يلعب أيضاً الثلاثاء خارج قواعده امام شفاينفورت من الدرجة الرابعة.

وتبرز ايضا 3 مواجهات اخرى بين اندية الدرجة الاولى، فيلتقي هرتا برلين مع كولن، وفولفسبورغ مع هانوفر، وفيردر بريمن مع هوفنهايم.



وهنا برنامج الدور الثاني:

بادربورن (درجة ثالثة) - بوخوم (درجة ثانية)

فيهين فيسبادن (ثالثة) - شالكه

فورتونا دوسلدورف (درجة ثانية) - بوروسيا مونشنغلادباخ

باير ليفركوزن - يونيون برلين (درجة ثانية)

شفاينفورت (درجة رابعة) - اينتراخت فرانكفورت

ماغديبورغ (درجة ثالثة) - بوروسيا دورتموند

ماينتس - هولشتاين كييل (درجة ثانية)

فيورث (درجة ثانية) - إنغولشتات (درجة ثانية)



- الأربعاء:

اوزنابروك (درجة ثالثة) - نورمبرغ (درجة ثانية)

هرتا برلين - كولن

فولفسبورغ - هانوفر

كايزرسلاوترن (درجة ثانية) - شتوتغارت

يان ريغنزبورغ - هايدنهايم (درجة ثانية)

فيردر بريمن - هوفنهايم

فرايبورغ - دينامو دريشدن (درجة ثانية)

لايبزيغ - بايرن ميونيخ





