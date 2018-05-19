وسجل ثلاثية فرانكفورت الكرواتي أنتي ريبيتش (11و82) والصربي مياد غاتشينوفيتش (90+6)، وجاء هدف بايرن ميونخ الوحيد عبر البولندي ليفاندوفسكي (53).

وثأر فرانكفورت لخسارته نهائي 2006 امام الفريق البافاري صفر-1، ورفع الكأس للمرة الخامسة في 8 مباريات نهائية بعد الاولى عام 1974 على حساب هامبورغ (3-1 بعد التمديد) والثانية عام 1975 على حساب دويسبورغ (1-صفر)، والثالثة عام 1981 على حساب كايزرسلاوترن (3-1)، والرابعة عام 1988 على حساب بوخوم (1-صفر).

وخسر فرانكفورت نهائي 1964 امام تي اس في ميونيخ (صفر-2) و2017 امام بوروسيا دورتموند (1-2).

كما ثأر اينتراخت فرانكفورت لخسارته المذلة امام بايرن ميونيخ 1-4 في الدوري في نهاية نيسان/ابريل الماضي، وحقق فوزه الاول عليه منذ عام 2010

أبرز احداث المباراة:

-هدف فرانكفورت الثالث: لاعبو بايرن يطالبون بركلة جزاء بعد التدخل على خافي مارتينيز في منطقة الجزاء، لكن الحكم وبعد اعتماده على تقنية الفيديو أعلن مواصلة اللعب، ليتمكن فرانكفورت من هجمة مرتدة من تحقيق الهدف الثالث عبر الصربي مياد غاتشينوفيتش.

-هدف ثان لفرانكفورت: الكرواتي أنتي ريبيتش يسجل الهدف الثاني له ولفريقه، والتجا الحكم الى تقنية الفيديو لتاكيده بسبب شكوك لاعبي بايرن بوجود لمسة يد من قبل الكرواتي قبل تسجيله الهدف لكن تبين ان الهدف لا غبار عليه.

- الكرواتي أنتي ريبيتش يقود هجمة سريعة لفرانكفورت ومن خارج منطقة الجزاء كاد ان يغالط الحارس سيفين اولريخ.

-فرصة لبايرن ميونخ: ليفاندوفسكي ينفذ ركلة حرة لكن الكرة ذهبت عاليا.

هدف التعادل لبايرن: البولندي ليفاندوفسكي يوقع على هدف التعادل لبايرن ميونيخ بعد أن خطف الكرة امام دفاع فرانكفورت وسددها داخل مرمى الحارس هراديكي.

- بداية الشوط الثاني

- فرصة لبايرن مينويخ: رغم موقعه المميز، أضاع البولندي ليفاندوفسكي فرصة معادلة النتيجة عندما رفع الكرة بالحارس لوكاس هرايدكي لكنها مرت من امام المرمى دون خطورة.

- فرصة لبايرن: الكولومبي خاميس رودريغيز ينفذ ركلة حرة نحو توماس مولر الذي سدد الكرة بكتفه عوض راسه.

هدف فرانكفورت: بعد 11 دقيقة من اللعب نال فرانكفورت من مرمى بايرن ميونيخ عبر الكرواتي أنتي ريبيتش.

- فرصة خطيرة لبايرن: البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينفذ ركلة حرة مباشرة والكرة تلفظها عارضة مرمى اينتراخت فرانكفورت لتحرمه من افتتاح النتيجة.

- الحكم فيليكس تسفايير يعطي اشارة انطلاق تالمباراة النهائية بين بيارن موينيخ وفرانكفورت.

- على الملعب الأولمبي ببرلين تنطلق بعد قليل مواجهة بايرن ميونيخ واينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا.

تشكيلة بايرن ميونيخ

تشكيلة أينتراخت فرانكفورت



