كأس ألمانيا - أينتراخت فرانكفورت يبلغ النهائي

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بعدما افتتح طالب تواتها التسجيل لأينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 15، قبل أن يعادل يوناس هوفمان في الدقيقة 45.

وابتسم الحظ مجدداً لأينتراخت فرانكفورت لأنها المرة الثالثة (بعد الدورين الأولين) التي يخرج فيها فائزاً بركلات الترجيح خلال النسخة الحالية، وذلك بفضل حارسه لوكاس هرادسكي الذي حرم مونشنغلادباغ من بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 1995 حين توّج بلقبه الثالث والأخير (من أصل 5 مباريات نهائية).

ويلتقي أينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 (خسر نهائي 1964 و2006)، في المباراة النهائية المقررة في 27 أيار/مايو على الملعب الأولمبي في برلين، مع الفائز من المواجهة المرتقبة الأربعاء بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه بوروسيا دورتموند.