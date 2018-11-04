بايرن ميونيخ يلتقي بهرتا برلين في كأس ألمانيا

وسيحاول بايرن ميونيخ المتراجع مؤخراً إيجاد مكان له في ربع النهائي خاصة وأنّ مباريات دور الستة عشر ستقام اوائل شباط/ فبراير المقبل، ووقتها قد يجد وصيف المسابقة بايرن نفسه بعد مستواه المتفاوت الممتد منذ بداية الموسم.

ويلاقي بايرن ميونيخ هيرتا برلين، بينما يلعب لايبزيغ مع فولفسبورغ، وبورسيا دورتموند مع فيردر بريمن، شالكه أمام فورتونا دوسلدورف وهامبورغ (درجة ثانية) أمام نورنبرغ.

وفي اللقاءات الأخرى سيلعب هيدنهيم (درجة ثانية) وباير ليفركوزن، وهولستين كييل (ثانية) وأوغسبورغ، ودويسبورغ (ثانية) مع بادربورن (ثانية).

وخرج آينتراخت فرانكفورت حامل اللقب من الدور الأول للمسابقة.

