الإصابة تُبعد العراقي ميرام عن نهائيات كأس آسيا

حرمت الإصابة لاعب وسط المنتخب العراقي لكرة القدم البارز جاستن ميرام من التواجد في قائمة "أسود الرافدين" في كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل، بسبب تعرضه لإصابة مع فريقه كولومبوس كرو الأميركي خضع على أثرها لتداخل جراحي.

وغرد اللاعب البالغ 29 عاما وصاحب 29 مباراة دولية في حسابه على "تويتر" مع صورة لرجله في الجبس قائلاً: "لم تكن الجراحة خطيرة، بل أصبحت أكثر قوة وصحة للموسم المقبل. أقول لشعب العراق، زملائي، المدربين والاتحاد العراقي، أنا آسف لعدم تمكني من خوض كأس آسيا 2019. سأكون أكبر مشجع لكم من المنزل".

ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت عن المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس "سيتعذر على لاعب المنتخب جستن ميرام الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة من الاستعداد لبطولة أمم اسيا بسبب اجرائه تدخل جراحي في الكاحل أمس الجمعة إثر تعرضه للإصابة مع فريقه في الدوري الأمريكي".

وأضاف المدير الإداري للمنتخب العراقي "هذا يعني استبعاد مشاركته في بطولة أمم آسيا القادمة".

ويلعب المنتخب العراقي، المتوج بنسخة 2007 من كأس آسيا في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وفيتنام وإيران.



