قطر إكسون موبيل: موراي ينجو من الإقصاء

تصوير: سامر الرجّال

نجا البريطاني أندي موراي المصنف الأوّل على لائحة ترتيب لاعبي كرة المضرب المحترفين من فخ الإقصاء المبكر، ونجح بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بعد معاناة طويلة حقق في نهايتها الفوز على النمساوي جيرالد ميلزر 7-6 (6-8)، 5-7.

وعانى البريطاني الذي يطمح للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2008 و2009، من خصمه الذي لم يسمح له بكسر إرساله طيلة المجموعة الأولى، ما أجبرهما على خوض شوط حاسم، أنهاه متصدّر الترتيب العالمي لصالحه.

ونجح موراي بكسر إرسال النمساوي، وتقدّم عليه 5-3، وحصل على اوّل فرصة لإنهاء المباراة بعدما كانت متقدماً (15/40)، لكن خصمه عادله ونجح بكسر الإرسال، وعادل النتيجة 5-5، ليعود موراي ويكسر إرسال ميلزر مرة أخرى ويفوز 7-5.

وسيقابل موراي فس الدور ربع النهائي الإسباني نيكولاس ألماغرو الفائز بصعوبة هو أيضاً على الألماني فيليب كولشرايبر المصنف سابعاً بصعوبة بالغة 7-6 (5-7) و7-6 (6-8).

يذكر أنه الفوز السابع للإسباني على منافسه الألماني مقابل 3 خسارات، حيث كانت البداية في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في العام 2005، وهي البطولة نفسها التي شهدت لقاءهما الأخير لكن في نسخة العام 2016.