قطر إكسون موبيل - موراي: أنا خائب الظن لخسارتي النهائي

وقال موراي بعد انتهاء المباراة: "أنا خائب الظن لعدم فوزي الليلة، لكنني لعبت بطريقة جيدة جداً في الجولتين الأخيرتين، وأعتقد أنه بدنياً كان اختباراً جيداً لبدء العام الجديد به. أشعر أنني لائق بدنياً وهذا شيء إيجابي.



وحول حظوظه في بطولة أستراليا المفتوحة قال: أعتقد أن حظوظي قائمة بالفوز بهذه البطولة بعد ما قدمته اليوم.



وعن المواجهة مع دجوكوفيتش قال: بالنسبة لليوم لقد لعبنا بطريقة رائعة، وأفضل مما قدمنا في المباريات السابقة هنا، كان لدي فرص لكسر إرساله أكثر من مرة لاسيما في المجموعة الثالثة حينما كنت النتيجة3-2، لكن نوفاك تفوق وفاز.



