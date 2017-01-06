قطر إكسون موبيل: لقب الزوجي للفرنسيين شاردي ومارتين

تصوير سامر الرجّال

فاز الفرنسيان جيريمي شاردي وفابريس مارتين بلقب بطولة قطر إكسون موبيل لفئة الزوجي لكرة المضرب، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الكندي فاسيك بوسبيسيل والتشيكي راديك ستيبانيتش 6-4 و7-6 (3-7).

وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها الثنائيان، علماً أن الخاسرين المصنفين في المركز الثالث على صعيد البطولة، خاضا مباراة أقل بعد انسحاب منافسيهما في الدور نصف النهائي الإسبانيين فيرناندو فرداسكو ونيكولاس ألماغرو، في المقابل لعب الفرنسيان مباراة مرهقة أمام المصنفين أولين البريطاني جامي موراي والبرازيلي برونو سواريز، ونجحا بالفوز بها بصعوبة 7-6 (3-7) و7-6 (6-8).