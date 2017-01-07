قطر إكسون موبيل

قطر إكسون موبيل: عروض مبهرة في الحفل الختامي

8:25 دقيقة من قبل

شهد الحفل الختامي للبطولة عروضاً مبهرة تضمنت شريط فيديو مسجل يستعرض فيه الأبطال السابقون للبطولة ترافقه لوحات ضوئية رائعة استخدمت فيها تقنيات تكنولويجة عالية.

تصوير: سامر الرجال

وتخلل العرض لوحات تراثية تبرز التراث القطري من لباس وأنشطة حرفية وعروض رقص على أنغام  موسيقى بعض العازفين.

 وجسد العرض العديد من الصور الجميلة بإستخدام الأضواء و التقنيات التكنولوجية العالية و لاقى تجاوباً كبيراً من الجماهير الحاضرة التي تفاعلت مع العرض بشكل جميل.

كما جرى خلال الحفل استعراض شخصيات تجسد ملامح جميع اللاعبين المتوجين بألقاب البطولة بطريقة تبرز ملامحهم الحقيقية.

 