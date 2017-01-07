قطر إكسون موبيل: دجوكوفيتش يعاني قبل تتويجه باللقب الثاني

بولبابة الهرابي - مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش

تصوير: سامر الرجال

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب بعد أن تغلب على البريطاني آندي موراي المصنف اول على العالم بمجموعتين لواحدة 6-3 و5-7 و6-4 السبت في ختام البطولة.

وشهدت المباراة الختامية للبطولة عروضاً متميزة من اللاعبين المصنفين الأوليين على العالم، امتعت الجماهير الحاضرة في الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

وبدأت المواجهة متعادلة في النتيجة 1-1 و2-2 و3-3 قبل أن يكسر الصربي دجوكوفيتش المصنف ثانياً على العالم ارسال البريطاني ويفوز 4-3 ومن ثم 5-3 و6-3.

واحتاج الصربي حامل لقب النسخة الماضية إلى 49 دقيقة للظفر بالمجموعة الأولى.

وسيحصل دجوكوفيتش على جائزة مالية تقدر بـ 209,665 دولار بينما سيكون نصيب موراي 110,420 دولار.

معاناة دجوكوفيتش في المجموعةالثانية

من قدر الكرة الصفراء أن يعيش الصربي نوفاك دجوكوفيتش سيناريو واحد بمشهدين مختلفين خلال 24 ساعة في بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، فبالامس في قبل النهائي وقف الحظ إلى جانبه أمام الاسباني فرناندو فيرداسكو الذي كان في طريقه لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لكنه أخفق في انهاء المجموعة الثانية والمباراة من خمس كرات حاسمة، ليتمكن دجوكوفيتش من الفوز بالمجموعة الثانية 7-6، واليوم كادت الكرة الحاسمة أن تشكل منعرجاً سيئاً للصربي في المجموعة الثانية.

لقد بدت الرغبة في الفوز بادية على البريطاني المصنف أول عالميا الذي ظل متقدماً في الشوطين الأولين 1-0 و2-1 و3-2 قبل أن يعادل الصربي 3-3 وتقدم 4-3 بعد أن أضاع موراي فرصةمعادلة النتيجة 4-4 بخسارته للشوط رغم تقدمه فيه 30-0 لكن دجوكوفيتش عاد وأنهاه لمصلحته.

وتقدم دجوكوفيتش مجدداً 5-4 وكان قريباً من اللقب لكنه ظل يصارع على نقطة الفوز بالمواجهة طيلة 5 محاولات كاملة لكن استماتة موراي أعطت ثمارها وتمكن من معادلة النتيجة 5-5 ومن ثم التقدم 6-5 في سيناريو تكرر مع الصربي في نصف النهائي أمام الإسباني فيرناندو فيرداسكو عندما لم يفلح الأخير في حسم نقطة المباراة 5 مرات مما منح الفرصة الذهبية للصربي للعودة من بعيد ومعادلة النتيجة 1-1 ومن ثم الفوز 2-1 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكما سارت الأمور إلى جانب الصربي في نصف النهائي انقبلت ضده لفترة قصيرة في المباراة النهائية وتحديداً في المجموعة الثانية حيث خسر الكرة الحاسمة للمباراة بعد خمس محاولات كاملة ليحسم البريطاني في الأخير المجموعة لمصلحته 7-5 بعد صراع قوي دام ساعة وربع الساعة.

لقد بدا التوتر واضحاً على الصربي دجوكوفيتش الذي كان يخشى تقلب الأمور، وكان قبل الاستراحة الأولى في المجموعة الثالثة متأخرا 1-2 أمام البريطاني المتحفز بشكل كبير بعد نهاية مجموعة ثانية رائعة.

واستفاد دجوكوفيتش من بعض الكرات الخاطئة لموراي ليعود في النتيجة 3-3 و وواصل زحفه 4-3 و5-3 وكان امام 4 نقاط للتتويج باللقب الا ان موراي كسب من خلال ارساله الشوط التاسع.

واستغرق النهائي الأول بين المصنفين الأوليين في تاريخ بطولة قطر إكسون موبيل إلى 2.55 دقيقة.

دجوكوفيتش يعادل رقم موراي

هو اللقب الثاني لدجوكوفيتش على التوالي ليعادل بذلك رقم البريطاني موراي والسويدي ستيفان إيدبيرغ برصيد لقبين اثنين.

وحصل البطل دجوكوفيتش على نقاط البطولة كاملة فئة 250 نقطة بينما حصل وصيفه البريطاني موراي على 150 نقطة.

كما يملك التشيكي بيتر كوردا لقبين في هذه البطولة لكنهما منفصلين 1996 و1998.

وهذا النهائي هو المواجهة رقم 36 بين المصنفين الأول والثاني على العالم، اذ فاز دجوكوفيتش في 25 مباراة، بينما كانت الغلبة للبريطاني في 11مناسبة.

وأخفق موراي حامل لقب البطولة عامي 2008 و2009 في تحقيق لقبه الثالث في هذه البطولة ومعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر.