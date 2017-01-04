قطر إكسون موبيل: موراي - سواريز إلى المربع الذهبي

تصوير: سامر الرجّال

حجز الثنائي المصنف أولاً المؤلف من البريطاني جامي موراي والبرازيلي برونو سواريز مقعداً له في الدور نصف النهائي لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 1.334.270 دولار أميركي، بفوزه على نظيره المكون من الإسباني دافيد ماريرو والصربي نيناد زيمونجيتش 7-5 و4-6 و10-4.

وسيلعب موراي - سواريز في المربع الذهبي مع المصنفين في المركز الرابع البريطاني الآخر دومينيك انغلوت والروماني فلورين ميرغيا الفائزين على الفرنسيين جيريمي شاردي وفابريس مارتين 6-3 و6-7 و10-7.

كما تأهل إلى الدور نصف النهائي أيضاً الثنائي المؤلف من الكندي فاسيك بوسبيسيل والتشيكي راديك ستيبانيش المصنف ثالثاً، بفوزه على الهولندي روبن هاس والبريطاني فيليب بيتزشنير 6-3 و6-3، وسيتواجهان مع الثنائي الفائز بين الإسبانيين نيكولاس ألماغرو وفيرناندو فيرداسكو من جهة والأرجنتيني فاكوندو باغنيس والتشيكي جيري فاسيلي.بطولة