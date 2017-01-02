قطر إكسون موبيل: فيرداسكو إلى الدور الثاني

تصوير: سامر الرجال

وبدأ الإسباني فرداسكو المصنف رقم 42 على العالم مواجهته بصعوبة وتأخر في المجموعة الأولى قبل أن ينهيها لمصلحته بصعوبة بنتيجة 7-5.

وفي المجموعة الثانية كان فرداسكو في طريق مفتوح أمام بوسبيسيل المصنف 133 على العالم الذي استسلم بشكل كلي أمام الإسباني وخسر 0-6.

وسيلتقي الإسباني فرناندو فيرداسكو مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الهولندي روبن هاس بمجموعتين دون رد 7-6 (7-4) و6-2 الاثنين.

وكان فيرداسكو خرج من النسخة الماضية منذ الدور الـ16 على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب.