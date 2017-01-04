قطر إكسون موبيل - دجوكوفيتش: لم أنزعح من السيلفي مع الأرجنتيني

وعلق دجوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية على الحادثة الطريفة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بالقول: "لقد كان طلب الأرجنتيني مفاجأً بالنسبة لي.. إنها المرة الأولى التي يحدث معي مثل هذا الأمر في منافسات رسمية.. طبعاً انها فكرة ابداعية رائعة.. ولا أعرف إن كان زيبالوس من المعجبين بي أم لا".

وأضاف: "أنا أحييه على هذه الحركة الجميلة.. هذه هي رياضة التنس تفوز أو تخسر لكن في نهاية المباراة يتصافح اللاعبان ويغادران أرض الملعب جنبا إلى جنباً..".

وتحدث المصنف الثاني على العالم عن المباراة وقال: "لقد كانت مباراة شبيهة بتلك التي خضتها أمس مع ستروف، اذ تجدني أواجه لاعباً للمرة الأولى وهذا صعب نوعاً ما لأنك لا تعرف أسلوبه وطريقة لعبه".

وأشاد دجوكوفيتش بمستوى زيبالوس في المباراة وخاصة في المجموعة الأولى، وقال : "إنه لاعب جيد ومهاري ..لقد كانت ضرباته من خارج الملعب قوية.. لقد كان يغامر على جميع الكرات دون خوف أو حسابات..".

وأضاف دجكوفيتش: لقد كانت مباراة جيدة .. أعتقد أنني أديت بشكل جيد سيما على مستوى النقاط المهم في المباراة، لم أصل قط لنقطة كسر الارسال وهذا امر رائع".

وعن مواجهة دور الربع النهائي مع التشيكي راديك ستيبانيك قال موراي: " اعرف ستبيانيك جيداً انه صديقي وطلما نلتقي في البطولات والمباريات.. انه لاعب مهم ودائماً ما يفاجأ الجميع بسمتواه رغم تقدمه في السن نوعاً ما".