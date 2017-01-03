قطر إكسون موبيل - تسونغا: أتمنى تكرار إنجاز 2012

تصوير: سامر الرجّال

أمل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا أن يكرر إنجاز العام 2012 بالفوز بلقب بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إثر فوزه على الروسي أندريه كوزنيتسوف 6-1 و4-6 و 6-2.

وقال تسونغا رداً على سؤال حول تراجع مستواه في المجموعة الثانية: "كانت مباراة قوية، تحسن خلال المجموعة الثانية مستوى أندريه ونجح بالفوز بها، من الجيد بالنسبة لي أنني فزت بالمباراة. لم أكن خلال كل أوقات المباراة بنفس المستوى ولكن قدمت عرضاً قوياً في المجموعتين اللتين فزت بهما".

وعن عودته للدوحة للمرة الأولى منذ فوزه بلقب العام 2012، قال: "بالطبع إنه أمر رائع... لم أخسر أية مباراة حتى الآن من تلك النسخة هنا في الدوحة، وسيساعدني ذلك الأمر كثيراً في الحصول على المزيد من الثقة. أنا سعيد بالعودة، فقد حظيت بترحاب كبير هنا إنه امر رائع وأتمنى الحصول مرة جديدة على اللقب".

وعن تعافيه من الإصابات التي ألمت به، قال: " أشعر الآن بأنني على ما يرام، كان العام 2016 طويلاً للغاية... ولكن اكتمل شفائي أخيراً وأشعر الآن أنني قادر على تقديم أفضل مستوى لأنني أتدرب بصفة منتظمة".

وعن التغيير الحاصل لديه بكيفية لعب الإرسال قال: "لقد أجريت تغييراً في طريقة لعبي للإرسال... في نهاية العام الماضي قمت بتغيير الطريقة لكي أحمي ركبتي، في السابق كنت أقوم بالارتكاز على قدم واحدة عند ضرب الإرسال والآن ارتكز على القدمين معاً.. ​