قطر إكسون موبيل: ألماغرو يقصي لورنزي

تصوير : سامر الرجال

أقصى الإسباني نيكولاس ألماغرو منافسه الايطالي باولو لورنزي من الدور الأول في منافسات بطولة قطر إكسون موبيل لتنس الرجال في نسختها الخامسة والعشرين والتي تستضيفها ملاعب مجمع حمد للتنس والاسكواش من الـ 2 كانون الثاني/يناير وإلى غاية السابع من الشهر ذاته، بعد الفوز عليه بمجموعتين لواحدة الاثنين.

وواجه الإسباني المصنف 44 عالمياً صعوبة في الفوز على الإيطالي المصنف 40 على لائحة أفضل اللاعبين في العالم، وتمكن من كسب المجموعة الأولى 7-6 (7-2)، لكن الإيطالي لورنزي عاد وفاز بالمجموعة الثانية 4-6 قبل أن يحسم الإسباني المجموعة الثالثة 6-3 وينهي المباراة لمصلحته.

وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها ألماغرو على لورنزي، اذ سبق أن تغلب عليه أعوام 2015 (برشلونة) و 2013 (هوستن، الولايات المتحدة) و 2012 (رولان غاروس ،فرنسا).

ويواجه ألماغرو في الدور الثاني الفائز من مواجهة الثلاثاء بين التونسي مالك الجزيري والألماني فيليب كولشرايبر.