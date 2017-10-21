هاميلتون أول المنطلقين في الولايات المتحدة

وحل سائق فيراري سيباستاين فيتل ثانياً في التجارب الرسمية بينما جاء زميل هاميلتون فالتيري بوتاس ثالثاً.

وهذه المرة الـ72 التي ينتزع بها هاميلتون المركز الأول في الانطلاق والـ11 هذا الموسم.

وستكون الفرصة سانحة أمام هاميلتون لإحراز رابع ألقابه العالمية في الفورمولا وان، عندما يخوض جائزة الولايات المتحدة، المرحلة السابعة عشرة من 20 في بطولة العالم.

ويتصدر هاميلتون (32 عاماً) ترتيب السائقين (306 نقاط) بفارق 59 نقطة عن غريمه الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم (الفائز في كل سباق يحرز 25 نقطة والثاني 18 نقطة والثالث 15...).