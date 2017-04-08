هاميلتون أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى

وحقق هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات آخرها عام 2015، أسرع وقت في التجارب التأهيلية السبت بزمن 1:31.678 (دقيقة و31 ثانية و678 من الألف من الثانية)، متقدماً بفارق 0,2 ثانية تقريباً عن منافسه الألماني بطل العالم أربع مرات.

ويعد توقيت هاميلتون الأسرع على حلبة شنغهاي، علماً أنّ التوقيت السابق 1:32.238 حققه الألماني ميكايل شوماخر عام 2004.

كما بات البريطاني على مقربة من رقم آخر للسائق الأسطوري الألماني الذي أحرز بطولة العالم سبع مرات، إذ بات في حوزة هاميلتون 63 انطلاقة من المركز الأول، في مقابل 68 لشوماخر.

وهيمن فريقا مرسيدس وفيراري على مراكز الإنطلاق الأربعة الأولى في الصين، بالترتيب نفسه لجائزة أستراليا الكبرى التي أقيمت منتصف آذار/مارس، وكانت السباق الأول من بطولة العالم 2017. وفاز فيتل بالسباق الأسترالي، بفارق ناهز 10 ثوان عن هاميلتون الذي حل ثانياً.

وينطلق من المركز الثالث الأحد سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بديل بطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرغ المعتزل، يليه بطل العالم السابق وسائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن.

وقال هاميلتون الذي حقق مركز الإنطلاق الأول للمرة الرابعة في الصين خلال خمسة أعوام "كنا نعرف أنّ المنافسة ستكون قريبة".

وأضاف: "الأمر مثير لأننا نقاتل فعلاً مع هؤلاء"، في إشارة الى سائقي فيراري، متابعاً "هذه هي السباقات. تدفعك إلى رفع المستوى كل مرة".

إلاّ أنّ فيتل لم يتقبل بسهولة حلوله ثانياً، قائلاً: "لا أصدق ذلك، كانت اللفة مثالية"، علماً أنّ فيتل كان الأفضل في التجارب الحرة السبت".

وأضاف: "أعتقد أنه ما زال في إمكاننا التحسن، لننتظر السباق غداً".

ترتيب انطلاق العشرة الأوائل:



1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:31.678 دقيقة

2- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:31.864

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1:31.865

4- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1:32.140

5- الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 1:33.033

6- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) 1:33.507

7- الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) 1:33.580

8- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس إنديا) 1:33.706

9- الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) 1:33.719

10 - الكندي لانس سترول (وليامس) 1:34.220