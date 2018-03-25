واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث ليتعزز موقع الفريق الأحمر بصعود سائقيه لمنصة التتويج في مستهل الموسم.

وبعد انطلاق هاميلتون من المركز الأول نجح فيتل، لدى خروجه من منطقة الصيانة، في تجاوزه في منتصف السباق بعد دخول سيارة الأمان الافتراضية إثر توقف سيارة هاس بقيادة الفرنسي رومان غروجان بعد 24 لفة.

وبعد ذلك فشلت جميع محاولات سائق مرسيدس في العودة للمقدمة.

فقد عمل فيتل بكل ما أوتي من خبرة ومهارة على الحفاظ على تقدمه حتى وصوله خط النهاية.

واحتل الأسترالي دانيال ريكياردو سائق رد بول المركز الرابع وفشل مرة أخرى في الصعود لمنصة التتويج في سباق بلاده وأمام جماهير مواطنيه.

واشتدت المنافسة بين فيتل وهاميلتون قبل أخر 10 لفات من السباق وتعثر السائق البريطاني بطل العالم أربع مرات قليلاً ليسمح لفتيل بتعزيز تقدمه إلى نحو ثلاث ثوان.

لكن هاميلتون عاد من جديد ليشدد الضغط على سائق فيراري وبعد لفات قليلة اقترب منه من جديد إلا أن السائق الألماني الذي سبق له التتويج بلقب بطولة العالم أربع مرات أيضاً نجح في الفوز بالسباق الأسترالي للعام الثاني على التوالي.

وقال فيتل في تصريحات لزميله السابق مارك ويبر خلال مراسم الاحتفال "حالفنا الحظ قليلاً بنزول سيارة الأمان لكننا استمتعنا بالسباق بكل تأكيد".

واحتل الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق مكلارين وبطل العالم سابقاً في المركز الخامس متقدماً مباشرة على الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن سائق رد بول الذي انزلقت سيارته بقوة في اللفة العاشرة.

ورغم أن فريق هاس بدأ الموسم بصورة إيجابية عندما قدم أداء جيداً في التجارب التأهيلية للسباق الافتتاحي إلا أن أماله في

الاستمرار في التقدم تعثرت بخروج سائقيه غروجان وكيفن ماغنوسن قبل نهاية السباق بسبب مشكلات فنية في السياراتين.

وفشلت ثلاث سيارات أخرى في الوصول لخط النهاية في حلبة ألبرت بارك أيضاً.