وولف ولاودا يمددان تعاقدهما مع مرسيدس حتى 2020

وقال ديتر زيتشه، رئيس شركة "دايملر" في بيان له: "تمديد توتو ونيكي لتعاقديهما أخباراً سعيدة، هذا يعني الاستمرار في تحقيق النجاحات خلال السنوات الأربع المقبلة".

وانضم فوولف لمرسيدس في 2013 قادماً من فريق ويليامز، فيما بدأ لاودا عمله مع الفريق الألماني في أواخر 2012.

ويمتد التعاقد الجديد للقيادين البارزين في مرسيدس، لمدة مماثلة للاتفاق التجاري للفريق مع الشركة المالكة للحقوق التجارية لـ "فورمولا وان".

ورافق الثنائي النمساوي (لاودا و وولف) السائقين لويس هاميلتون ونيكو روزبيرغ خلال تتويجهما بالألقاب العالمية في الفترة الأخيرة.

وتوج هاميلتون بلقب "فورمولا وان" في عامي 2014 و2015، فيما فاز روزبيرغ باللقب عام 2016، ليقرر الاعتزال عقب ذلك مباشرة.

وقال لاودا، الذي فاز بلقب بطولة العالم ثلاث مرات كسائق: "كانت الأعوام الأخيرة من أفضل السنوات، التي عشتها مع "فورمولا وان". فيما أضاف وولف، قائلاً: "أذهب كل يوم إلى المصنع وأنا أشعر بالفخر كوني أستطيع تمثيل هذا الفريق الملهم".

ويمتلك فولف 45 بالمئة من أسهم فريق مرسيدس، بينما يستحوذ لاودا على 10 بالمئة فقط من هذه الأسهم.

واختتم زيتشه، قائلاً: "دمج القوة الاقتصادية لوولف مع خبرة نيكي الكبيرة كانت مفتاح النجاح".

ويبدأ فريق مرسيدس بصحبة فرق أخرى في "فورمولا وان" مفاوضات مع مؤسسة "ليبرتي ميديا" للإعلام والترفيه الأميركية، المالك الجديد للسباق، هذا العام لتمديد تعاقده التجاري معها حتى 2020.

ومن المقرر أن يزيح مرسيدس الستار عن سيارته الجديدة يوم الخميس المقبل قبل انطلاق الاختبارات، التي تسبق الموسم، والتي تبدأ بعد هذا التاريخ بثلاثة أيام.

ويعتبر فريق ساوبر أول فرق "فورمولا وان" الذي يكشف النقاب عن سيارته الجديدة في موسم 2017، الذي يبدأ مع انطلاق سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 26 آذار/مارس المقبل.