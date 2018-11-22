وليامس يعلن عودة كوبيتسا إلى سباقات فورمولا وان

وتوقف السائق السابق لفريق رينو، في نهاية 2010 عن المشاركة في الفئة الأولى، وانتقل إلى سباقات الرالي حيث تعرض في شباط/فبراير 2011 لحادث خطر كاد أن يؤدي إلى بتر ذراعه الأيمن.

وعلى هامش جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الختامية من بطولة العالم للفورمولا وان هذا الموسم، أكد وليامس أن كوبيتسا (33 عاماً) الذي خاض تجارب معه عام 2017، وقام بمهام سائق الاحتياط والتطوير في 2018، سيكون أحد سائقيه على الحلبات بدءاً من الموسم المقبل.

وسيكون زميل كوبيتسا في الفريق، البريطاني جورج راسل (20 عاماً).

ونقل بيان الفريق عن كوبيتسا قوله "بالتأكيد، الطريق لبلوغ هذه المرحلة كانت طويلة، إلا أن هذا التحدي يصل إلى خواتيمه مع هذا الاعلان، ويبدأ تحد جديد بالعمل مع وليامس على الحلبة".

أضاف "لن يكون الأمر سهلاً، لكن مع العمل الجاد والتفاني، سأعمل وجورج معا لمحاولة مساعدة الفريق على التحسن والتقدم في الترتيب".

وفي مؤتمر صحافي عقد في حلبة مرسى ياس التي تستضيف المرحلة الحادية والعشرين من بطولة 2018، قال كوبيتسا "مع الكثير من التأثر أحقق أخيراً حلمي بأن أكون العام المقبل على جدول الانطلاق من ضمن السائقين العشرين في بطولة العالم للفورمولا واحد".

من جهتها، أكدت المديرة المساعدة للفريق كلير وليامس أن "روبرت أظهر صفات شجاعة وتصميم استثنائية"، مشيرة إلى أن خبرة السائق لاسيما في مجال التصميم والاعدادات "ستساعدنا في تطوير سيارتنا المقبلة".

وخاض كوبيتسا سلسلة من التجارب خلف مقود سيارة فورمولا وان بدءاً من العام 2017، بداية لصالح رينو ولاحقاً مع وليامس، علماً أنه كان منافساً جدياً لنيل مقعد مع الفريق البريطاني العام الماضي، قبل أن يتم اختيار السائق الروسي سيرغي سيروتكين بدلاً منه.

وتعود آخر مشاركة لكوبيتسا في سباق فورمولا وان إلى جائزة أبوظبي 2010، وهو فاز بسباق واحد في مسيرته (جائزة كندا الكبرى 2008) عندما كان لا يزال سائقاً مع فريق بي أم دبليو ساوبر.