هاميلتون أول المنطلقين في جائزة أميركا

وجاء منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الخامس.

وسيتقاسم السائق البريطاني، الذي سيحرز اللقب إذا حقق ثماني نقاط أكثر من من فيتل، الصف الأمامي على خط الانطلاق مع الفنلندي كيمي رايكونن زميل غريمه الألماني في فيراري.

وفيتل، الذي تأهل ثانياً السبت بفارق 0.061 ثانية فقط عن هاميلتون، معاقب بالتراجع ثلاثة مراكز على خط الانطلاق بسبب عدم الابطاء من سرعته أثناء ظهور الأعلام الحمراء خلال التجارب الحرة أمس الجمعة.

وسجل هاميلتون 1:32.237 دقيقة متقدما على سائقي فيراري فيتل (1:32.298) والفنلندي كيمي رايكونن (1:32.307)، فيما حل زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا (1:32.616).

ويتطلع هامليتون الى حسم لقب هذا العام في الولايات المتحدة، حيث يحتاج إلى كسب 8 نقاط أكثر من منافسه فيتل، لمعادلة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو بخمسة ألقاب في البطولة.

ويبتعد هاميلتون (33 عاماً) بفارق 67 نقطة عن فيتل في صدارة الترتيب العام، مع تبقي أربعة سباقات فقط على نهاية الموسم.

