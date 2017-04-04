فيرلاين سائق ساوبر يواصل الغياب عن فورمولا وان

ويغيب فيرلاين عن المنافسات بذلك للسباق الثاني على التوالي، حيث غاب عن سباق أستراليا الذي أقيم في ملبورن، ويأمل ساوبر أن يتمكن فيرلاين من العودة في سباق البحرين أو السباق التالي بعد أسبوعين في روسيا.

ولم يستعد فيرلاين كامل لياقته بعد أن تعرض لإصابات في الرقبة إثر اصطدام خلال سباق الأبطال الذي أقيم في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

ومثلما جرى في سباق أستراليا الذي أقيم في 26 أذار/مارس الماضي في افتتاح منافسات بطولة العالم لموسم 2017، سيحل الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي مكان فيرلاين في السباق الصيني المقرر في شنغهاي.

وقال فيرلاين "بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التدريب بشكل مكثف لضمان الظهور بأفضل مستوياتي في أقرب وقت ممكن. سأعكف على الاستعداد..

أتمنى أن تكون العودة في سباق البحرين، وإن لم يحدث، فسيكون أمامنا الوقت (أسبوعان) قبل سباق روسيا، لضمان استعدادي بشكل كامل".

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة البدنية لسائق فورمولا وان باتت اعتباراً من هذا الموسم أكثر أهمية مما كان عليه الحال في الماضي، نظرا لرفع سرعة

السيارات والقدرات العالية المطلوبة لدى كل سائق في ظل تغييرات طرأت على قواعد فورمولا وان.