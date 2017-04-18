فيرشتابن يعتذر للشعب البرازيلي !

واتهم فيرشتابن (19 عاما) سائق رد بول منافسه المخضرم ماسا سائق وليامز بإفساد أفضل لفة له بالتجارب التأهيلية لسباق البحرين وتعرض لسؤال من الصحفيين حول إمكانية الحديث إليه بشأن ذلك الأمر.

وقال فيرشتابن: "إنه برازيلي ولذلك لا يوجد الكثير من النقاش".

واستعان السائق الهولندي، الذي حظي بشعبية كبيرة في البرازيل بعدما قدم عرضا رائعا العام الماضي تحت الأمطار وانتزع المركز الثالث، بحسابه على إنستغرام لتوضيح تعليقه الذي قوبل باستياء في البرازيل.

وقال فيرشتابن: "بسبب حماسي كسائق كنت أشعر بإحباط كبير من التجارب (التأهيلية) الأخيرة وخرجت برد فعل انفعالي وتم التعامل معه خارج السياق".

وأضاف: "لم أقصد بأي طريقة الإساءة للشعب البرازيلي الذي أحترمه كثيرا وكان ودودا معي عندما زرت البلاد. أود التقدم بالاعتذار للبرازيليين الذين شعروا بالاستياء وأتطلع إلى التنافس من جديد في بلادكم".

وأكد ماسا، وهو السائق البرازيلي الوحيد في السائقين الحاليين لفورمولا وان، أنه تحدث إلى فيرشتابن عقب اللقاء وحذره "بضرورة توخي الحذر مما يقوله لأنه سيذهب إلى البرازيل وسيخوض سباقا هناك".

وتعرض فيرشتابن لحادث في سباق البحرين يوم الأحد الماضي وخرج من حلبة صخير بسبب مشكلة في المكابح.