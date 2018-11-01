فيتنام تعلن عن استضافة سباق للفورمولا واحد في 2020

وأعلنت بلدية هانوي في رسالة رسمية "نجحت مدينة هانوي بالحصول على سباق ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بدءا من نيسان (أبريل) 2020". ولم يؤكد منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد بعد هذه المعلومات.

وتتحدث السلطات الفيتنامية عن هذا المشروع على حلبة شوارع منذ عدة أشهر. وأشار المسؤول الحكومي البارز ماي تيين دونغ في أيار/مايو الماضي إلى مردود اقتصادي "هائل" لمثل هذا الحدث الذي "يجب أن يكون برعاية من القطاع الخاص".

ونظر المسؤولون في بداية الأمر بتنظيم السباق حول بحيرة هوان كييم الخلابة بالقرب من الحي القديم الصاخب، لكنهم قرروا بدلا من ذلك اعتماد مسار بالقرب من الملعب الوطني حيث الطرق أوسع.

وقال تشارلي وايتينغ مدير سباقات الفورمولا واحد مطلع الشهر الماضي إنه زار فيتنام وهو واثق من أن الحلبة ستكون جاهزة في الوقت المناسب لموسم 2020.

وأضاف أن معظم السباق سيكون على طرق حالية، لكن بعض الأجزاء ستحتاج إلى عملية بناء، بحسب قناة "فوكس سبورتس".

ونظمت دولتان من جنوب-شرق آسيا سباقات الفورمولا واحد حتى الآن هي ماليزيا وسنغافورة.

وكانت مجموعة ليبرتي ميديا الأميركية استحوذت العام الماضي على حقوق الفورمولا واحد مقابل 8 مليار دولار أميركي، وهي تبحث عن اختبار مناطق جديدة من العالم لتسويق الرياضة.