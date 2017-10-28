فيتل أول المنطلقين في المكسيك وهاميلتون ثالثاً

وحقق فيتل المركز الأول للمرة الخمسين في مسيرته، متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول، بينما آل المركز الثالث للبريطاني الذي يكفيه الحلول ضمن الخمسة الأولى في سباق الأحد، ليحرز لقب بطولة العالم للمرة الرابعة، بغض النظر عن نتيجة فيتل الذي يبتعد عنه بفارق 66 نقطة في الترتيب العام للبطولة.

ولم يخف هاميلتون خيبة أمله من عدم إحرازه المركز الأول عند الانطلاق، ما كان سيضعه في موقع أفضل للفوز، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول (72 مرة حالياً).

وقال البريطاني (32 عاماً) "قمت بكل ما يمكنني القيام به، إلا أنني لم أتمكن من تحقيق ذلك" السبت، مضيفاً "نهاية الأسبوع صعبة حتى الآن، والحلبة تسبب الانزلاق بشكل كبير".

ترتيب العشرة الأوائل عند الانطلاق:

1- الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:16,488 دقيقة

2- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1:16,574 د

3- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:16,934 د

4- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1:16,958 د

5- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1:17,238 د

6- الفرنسي استيبان أوكون (فورس انديا) 1:17,437 د

7- الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 1:17,447 د

8- الالماني نيكو هولكنبرغ (رينو) 1:14,466 د

9- الاسباني كارلوس ساينز جونيور (رينو) 1:17,794 د

10- الاسباني سيرجيو بيريز (فورس انديا) 1:17,807 د