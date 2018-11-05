سميدلي مسؤول الأداء في ويليامز يتخلى عن منصبه

وانضم سميدلي البالغ من العمر 44 عاماً إلى الفريق البريطاني من فيراري في 2014.

ونقل ويليامز عن سميدلي قوله في بيان: "بعد 20 عاماً في فورمولا وان حان الوقت لتقييم الأمور والتفكير في الخطوة المقبلة".

وأضاف "أتطلع لقضاء وقت أطول مع أسرتي قبل التفكير في الفرص المستقبلية".

ويتذيل ويليامز بطولة الصانعين بسبع نقاط فقط من 19 سباقاً حتى الآن هذا الموسم رغم أنه ينافس بنفس محرك مرسيدس البطل.

ويملك أقرب منافسيه تورو روسو صاحب المركز التاسع 33 نقطة.

ولم يفز الفريق، الذي هيمن على السباقات في الماضي، بأي سباق منذ 2012. وتأرجح أداء ويليامز في السنوات الأخيرة حيث حقق المركز التاسع في 2013 والثالث في 2014 و2015 والخامس في آخر عامين.

وقالت كلير ويليامز نائبة رئيس الفريق إنها ستفتقد سميدلي لكنها تحترم قراره.

ويعد البريطاني الصاعد جورج راسل المدعوم من مرسيدس هو السائق الوحيد الذي أكد وليامز التعاقد معه لخوض موسم 2019.

وأوضحت "وافق سميدلي على الانضمام لنا عندما كان أداء الفريق متراجعاً. نشعر بالامتنان له لمحاولته تغيير هذا الوضع".وغادر إد وود رئيس قسم التصميمات الفريق في آيار/مايو لأسباب شخصية بينما رحل رئيس قسم الإنسيابية ديرك دي بير في الشهر ذاته.



